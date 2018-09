Avec les informations de Thomas Deshaies



Les candidats Martin Veilleux, du Parti libéral du Québec(PLQ), Jérémy Bélanger, de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et Émilise Lessard-Therrien, de Québec solidaire (QS), avaient confirmé leur présence à l’événement. Les organisateurs avaient invité les partis à désigner un candidat d’une des trois circonscriptions, pour qu'il participe à la discussion.



Ils auraient tous signifié leur absence entre mardi et mercredi matin.



Seul Sylvain Vachon, du Parti Québécois (PQ), ne s’est pas décommandé, toujours selon les organisateurs.

Sylvain Vachon, candidat pour le PQ dans la circonscription d'Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

L’objectif de l’événement était de favoriser les échanges entre les candidats sur différentes thématiques reliés à l’eau. La discussion était d'ailleurs ouverte au public et aux médias.



Les candidats étaient également invités à livrer leurs réflexions et engagements de leur parti concernant trois thèmes : les redevances, les eskers et la protection des milieux humides.

Conflit d’horaire et effet d’entrainement ?

Joint tôt mercredi matin, Martin Veilleux a insisté pour que son absence ne soit pas interprétée comme un manque d'intérêt envers les enjeux de l'eau.

Il affirme qu'il a un conflit d'horaire en raison de la tenue d'un autre événement du Regroupement des femmes de l’Abitibi-Ouest qui a été déplacé, et auquel il doit participer.

Il rappelle qu’il est le seul candidat à s’opposer catégoriquement au Projet Authier de Sayona Québec.

La directrice de campagne de Jérémy Bélanger, Jeannine Gagnon, explique quant à elle que la décision a été prise après l'annulation des autres candidats. Elle estime d’ailleurs qu'il y a eu trop de débats dans la circonscription, ce qui a diminué le temps disponible pour la rencontre des citoyens sur le terrain.



Nous n’avions pas encore été en mesure de joindre la candidate de Québec solidaire, au moment de mettre en ligne cet article.

Plus de détails suivront.