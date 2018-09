En début d’année, le septuagénaire avait annoncé qu’il entreprenait une ultime tournée de trois ans, Farewell Yellow Brick Road, avant de prendre sa retraite.

En 2019, il s’arrêtera à Vancouver (21 et 22 septembre), Edmonton (27 et 28 septembre), Saskatoon (1er et 2 octobre), Winnipeg (4 et 5 octobre) et Toronto (22 et 23 octobre).

Les billets sont mis en vente le 5 octobre pour les spectacles dans l’ouest du pays et le 12 octobre pour Toronto.

Elton John sera à Ottawa (le 28 septembre), à Québec (le 29 septembre) et à Montréal (le 4 octobre).