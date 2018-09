Le parc Tétrault, qui s’étend sur 4,5 hectares, est situé à 400 mètres de la rue principale et juste à côté du terrain de golf La Vérendrye.

Le terrain a été acheté par les frères Tétrault en 2000 et vient de faire don du terrain à la municipalité de La Broquerie pour que les gens puissent l’utiliser.

« On s’est rencontré souvent ici et on est content que les gens puissent pouvoir l’apprécier comme nous pendant 20 ans », affirme Laurent Tétrault.

« C’est magnifique, ajoute-t-il. On a beaucoup de compliments à propos de ce petit trésor caché tout près de notre village. »

La municipalité de La Broquerie a planté 200 arbres supplémentaires autour du sentier de 1 km en plus de construire une rampe sur le petit pont en plein cœur du parc.

Les frères Tétrault ont fait don d'un terrain pour que les résidents de La Broquerie puissent profiter de la nature. Photo : Radio-Canada/Thomas Asselin

« On voulait qu’un jour les gens de La Broquerie puissent venir marcher le long du terrain de golf et venir au pont pour s’amuser comme notre famille s’est amusée ici », dit Laurent Tétrault.

« Les résidents de La Broquerie vont pouvoir s’en servir pour le restant de leur vie », ajoute-t-il fièrement.

Il décrit le parc comme un endroit idéal pour faire des rencontres, profiter de la nature, faire un pique-nique ou encore simplement avoir un moment de tranquillité.