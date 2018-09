La ministre des Affaires étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a officiellement signé la plainte à la CPI mercredi avant-midi, au siège des Nations unies, à New York, en compagnie de ses cinq collègues sud-américains.

Questionné plus tôt en conférence de presse sur ce recours à la CPI contre le Venezuela, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que la crise au Venezuela est devenue une « catastrophe humanitaire » et que c'est un devoir pour la communauté internationale de venir en aide au peuple vénézuélien.

« C’est un enjeu qui affecte des millions de personnes, pas juste au Venezuela, mais aussi dans les pays avoisinants », a-t-il souligné. « C’est une crise encore plus terrible puisque le Venezuela, il y a tout juste quelques années, était l’un des pays les plus accomplis et prospères de l’Amérique du Sud ».

Justin Trudeau a ajouté que « l’échec du leadership au Venezuela est un sujet de préoccupation » pour le Canada autant que pour les pays de la région, qui doivent composer avec cette vague de plusieurs centaines de milliers de Vénézuéliens qui affluent à leurs frontières pour demander asile.

Le Canada est résolu à utiliser toutes les avenues possibles pour venir en aide aux Vénézuéliens […] incluant le recours à la Cour pénale internationale. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

2,3 millions de gens sur les routes

Une famille vénézuélienne campe dans un parc de Colombie près de Bogota. Photo : The Associated Press/Fernando Vergara

En juin dernier, l'ONU affirmait qu'environ 2,3 millions de Vénézuéliens, sur une population de près de 33 millions d'habitants, avaient fui leur pays dans des conditions précaires, principalement vers la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Brésil.

Les Vénézuéliens fuient essentiellement la misère, la faim et les persécutions du régime du président Nicolas Maduro, successeur du défunt président Hugo Chavez, grand admirateur et ami du défunt Fidel Castro.

Le régime Maduro au banc des accusés

Devant l'ampleur de cet exode, l'Organisation des États américains (OEA) a déposé en juillet une plainte contre le gouvernement Maduro à la suite d'un rapport préparé par trois juristes internationaux, dont l'ex-ministre de la Justice du Canada, Irwin Cotler.

Le président Nicolas Maduro lors d'un événement militaire à Caracas. Photo : Miraflores Presidential Palace via REUTERS

La plainte de l'OEA fait état de nombreux cas de torture présumée ainsi que des meurtres et des disparitions à caractère politique.

Le rapport des juristes recense à ce chapitre au moins 8292 exécutions extrajudiciaires ainsi que 131 meurtres d’opposants et de critiques du régime.

Il accuse également le Venezuela de détenir 1300 prisonniers politiques et d'avoir détenu arbitrairement 12 000 citoyens depuis 2013.

Le renvoi de la CPI par les cinq pays sud-américains, auxquels se joint le Canada, devrait se concentrer sur les mêmes allégations.

Le président Nicolas Maduro, dont la légitimité au pouvoir est remise en question depuis des années par l’opposition, a été réélu en mai dernier pour un mandat de sept ans lors d’un scrutin déclaré illégal par ses opposants.

Malgré la richesse de leur pays en ressources pétrolières, les Vénézuéliens doivent composer avec de graves pénuries de produits essentiels, de médicaments, de nourriture et d’énergie.

Inflation astronomique

Les étagères de ce supermarché de Caracas demeurent vides malgré les réformes économiques du président vénézuélien Nicolas Maduro. Photo : epa-efe/Miguel Gutiérrez

Selon l'ONU 1,3 million de personnes au moins souffrent de malnutrition dans le pays alors que l’inflation devrait atteindre les 1 000 000 % cette année, selon les prévisions du Fonds monétaire international (FMI) qui estime que la situation du Vénézuéla actuel est comparable à celle de l’Allemagne de 1923 ou du Zimbabwe en 2000.

C’est la première fois en 20 ans que le Canada tente de faire traduire en justice les responsables d’un pays membre de la Cour pénale internationale.

Basée aux Pays-Bas, la CPI est mandatée pour traduire en justice les personnes généralement accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d'agression et de crime de guerre.

Le Venezuela étant signataire du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, il est par conséquent soumis à la juridiction de ce tribunal.

À la défense de la CPI

Sur le plan politique, cette plainte contre le Venezuela à la CPI permet au Canada d’afficher sa confiance envers la CPI qui est attaquée par plusieurs pays, dont les États-Unis.

Washington a menacé récemment les juges et avocats de la CPI de sanctions s’il s’avisait de porter des accusations contre les États-Unis ou ses alliés.

Or, le Venezuela n’étant pas un allié des États-Unis, le président Donald Trump ne s’est pas gêné mardi, lors de son discours aux Nations unies, pour dénoncer la situation au Venezuela.

Trump jette de l'huile sur le feu

« Il n'y a pas si longtemps, le Venezuela était l'un des pays les plus riches de la planète. Aujourd'hui, le socialisme a mis en faillite ce pays riche en pétrole et poussé son peuple à vivre dans une pauvreté abjecte », a déclaré le président Trump.

Mercredi matin, le président américain a ajouté que « toutes les options » étaient sur la table, y compris les plus « fortes » et que Nicolas Maduro pourrait être « renversé très rapidement » si « les militaires décidaient de le faire ».

Une déclaration qui a fait bondir le gouvernement vénézuélien qui a accusé Washington d'inciter à une « insurrection militaire » contre le président Maduro.

« Le Venezuela rejette fermement les déclarations belliqueuses [...] du président des États-Unis [...], qui poussent à une insurrection militaire dans le pays », a dénoncé le ministère des Affaires étrangères vénézuélien dans un communiqué.

Les États-Unis ont par ailleurs imposé de nouvelles sanctions financières contre quatre trois ministres du Nicolas Maduro, ainsi que l'épouse du président, Cilia Adela Flores. Leurs avoirs sur le territoire américain ont été gelés et il est désormais interdit à tout ressortissant américain de faire des affaires avec eux.

Le président Maduro a réagi en accusant les Américains d'être des lâches de s'en prendre ainsi à sa femme.

« Chaque sanction du gouvernement "gringo", outre qu'elle est illégale et inutile, est une médaille pour nous, les révolutionnaires », a ajouté le président vénézuélien.