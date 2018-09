Un texte d'Alain Rochefort

Dans un reportage diffusé dimanche sur les ondes de Radio-Canada, Gertrude Bourdon affirme qu’elle passe elle-même plusieurs minutes par jour au téléphone pour souhaiter un joyeux anniversaire àux citoyens fêtés. C’est une façon pour elle de discuter en même temps avec ses électeurs.

« J'ai parlé avec eux, j'ai échangé, ils m'ont fait part de leurs préoccupations, de leurs attentes, de leurs besoins », disait-elle.

Son prédécesseur le faisait

La pratique de Mme Bourdon n’est pas nouvelle dans sa circonscription. Son prédécesseur, André Drolet, le faisait également.

« M. Drolet faisait ça, c'était une culture ici. André Drolet il était là les 10 dernières années, et c'est tellement drôle parce que les gens me disent : ''allez-vous faire comme M. Drolet?'' », a-t-elle raconté à notre journaliste dimanche dernier.

Parce qu'hier je faisais d'autres appels que les anniversaires, et la dame m'a dit : ''lui Drolet m'appelait pour mon anniversaire''. Gertrude Bourdon, candidate libérale dans Jean-Lesage

Le hic, c’est que ces appels sont illégaux pendant la campagne électorale, parce les citoyens dont c’est l’anniversaire sont identifiés à partir des informations inscrites dans la liste électorale nationale, explique la porte-parole d’Élections Québec, Ahissia Ahua.

« Les données contenues dans la liste électorale, incluant la date d’anniversaire, sont des informations confidentielles qui ne peuvent être utilisées qu’à des fins électorales. Par exemple, pour inviter la personne à aller voter ou encore à solliciter des contributions. C’est ce que prévoit la Loi électorale », souligne Mme Ahua.

« Nous, on travaille avec la liste électorale permanente. Dans la liste transmise aux partis, il y a des informations comme le nom, le prénom, l’adresse et la date de naissance. Nous, on souhaite protéger les renseignements personnels », ajoute-t-elle.

Recommandation

Élections Québec a déjà formulé au gouvernement une recommandation afin que la date de naissance soit retirée de la liste électorale. Une recommandation qui n’a visiblement pas été retenue.

André Drolet a pour sa part reçu en février 2015 une lettre du DGEQ lui interdisant de se servir de la liste électorale pour souhaiter « bonne fête » aux électeurs. Une décision « absurde », selon lui, qu’il avait dénoncée à l’époque dans Le Journal de Québec.

Ahissia Ahua ne confirme pas si une plainte a été logée à l’endroit de Gertrude Bourdon. Elle ne souhaite pas non plus commenter son cas spécifique.

« Chaque cas est traité individuellement. On ne peut pas comparer les cas entre eux. Donc une personne qui utiliserait des renseignements relatifs aux électeurs est susceptible de commettre une infraction à la Loi électorale et donc après ça, il peut y avoir des constats d’infraction qui sont émis », s’est-elle limité à dire.

Avec les informations de Fanny Samson