La première personne recherchée est un homme blanc ou moyen-oriental, athlétique, avec une barbe, vêtu d'un chandail à capuchon gris clair, d'un pantalon foncé et de chaussures noires.

Le premier homme que la police cherche à identifier. Photo : Service de police d'Ottawa

La deuxième personne recherchée est un homme noir, de taille moyenne, portant un chandail à capuchon foncé, un pantalon foncé, une casquette de baseball bicolore.

Le deuxième homme que la police cherche à identifier. Photo : Service de police d'Ottawa

La troisième personne recherchée est aussi un homme blanc ou moyen-oriental, de corpulence moyenne, portant un chandail à capuchon Crooks and Castles foncé, un pantacourt de couleur claire et des chaussures de course bicolore.

Le troisième homme que la police cherche à identifier. Photo : Service de police d'Ottawa

La police a publié une vidéo sur YouTube montrant les trois hommes qui entrent dans la chambre d'hôtel où le meurtre est survenu.

Deux femmes accusées de meurtre au premier degré

Deux femmes ont été accusées de meurtre au premier degré en relation avec l’homicide de Mohamed Mana : Tamara Bahlawan, 25 ans, et Crystal Bastien, 32 ans, résidente d'Ottawa.

Mohamad Mana, un homme de 30 ans d'Ottawa, a été retrouvé sans vie par les enquêteurs du SPO le samedi 15 septembre à 22 h 52 dans l'édifice du 1172, chemin Walkley. Il avait des blessures apparentes à la tête, selon les premiers éléments de l'enquête.