Le capitaine de l’équipe des Jaunes, Colin Rémillard, est considéré comme un vétéran avec ses six années d’expérience. Après le processus d’audition et de repêchage des joueurs, il est confiant pour la nouvelle saison.

« Avec ce qu’on a vu à date, ça va être assez incroyable. J’ai hâte », affirme celui qui se décrit comme un joueur comique qui prend beaucoup de place sur le jeu.

Cette année, les responsables de la LIM ont décidé d’ajouter une nouvelle équipe.

« Avoir une ligue à cinq équipes, c’est quelque chose qu’on voulait faire depuis longtemps, explique M. Rémillard. On a augmenté la saison d’une partie par équipe. [Ça nous donne] la chance de faire jouer les nouveaux plus souvent. »

Colin Rémillard ajoute que, dans cette optique, chaque équipe comptera désormais sept joueurs plutôt que huit.

« Le but est de faire jouer tout le monde plus régulièrement, affirme-t-il. On voit que les gens s’améliorent tellement vite lorsqu’ils ont la chance de jouer. »

L’apport des femmes

Le capitaine des Jaunes tient en grande estime l’apport des femmes dans les matchs de la LIM.

« On voit la qualité du jeu s’améliorer. Sans faire de généralité […], [le jeu] est plus émotionnel et sophistiqué si on inclut les gens de tous les genres », affirme-t-il.

Il dit que les organisateurs de la LIM « cherchent toujours un équilibre hommes et femmes ».

Selon lui, lorsque les équipes sont composées uniquement d’hommes, le jeu a tendance à être uniquement de la comédie.

Si on fait des blagues, l’intention c’est toujours de faire des histoires et d’inventer des conflits uniques et loufoques. Colin Rémillard

Peu importe le genre du joueur, Colin Rémillard s’attend à ce que la qualité du jeu soit très relevée dans l’arène.

« La compétition est censée être simulée, mais à la fin de la journée, on ressent que les équipes veulent gagner. Ça donne un charme à la ligue. À cause qu’il y a plus de compétition et de désir de gagner, on voit un jeu plus créatif et de haute qualité », explique-t-il.

Cependant, lorsque questionné à savoir qui gagnera la coupe, le capitaine des Jaunes ne se gêne pas pour dire en rigolant « qu’évidemment ce seront les Jaunes ».

L'entrée aux matchs coûte 8 $ pour les adultes et 5 $ pour les étudiants. Cette année, les amateurs d’improvisation pourront aussi faire l’achat de 10 billets d’entrée à 45 $ pour les étudiants et 60 $ pour les adultes.