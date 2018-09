Deux courses électorales se sont soldées par une différence de 11 voix ou moins, lundi soir. Dans la circonscription de Memramcook-Tantramar, la candidate du Parti vert Megan Mitton a devancé son adversaire libéral Bernard LeBlanc par 11 voix.

Seulement 11 voix séparaient la candidate du Parti vert Megan Mitton (au centre, avec la pancarte) et son adversaire libéral au terme de la soirée électorale. Photo : Megan Mitton

Et dans Saint-Jean-Havre, le libéral Gerry Lowe l’a emporté par 10 voix seulement sur son adversaire progressiste-conservateur Barry Ogden.

Dans ce dernier cas, le chef conservateur Blaine Higgs a déjà signalé son intention de demander un dépouillement judiciaire. Il est accordé automatiquement, au Nouveau-Brunswick, lorsque 25 voix ou moins séparent le gagnant du deuxième candidat.

Les dépouillements peuvent aussi être accordés dans le cas d’écarts plus grands que 25 votes si les partis peuvent démontrer qu’il y a eu des accrocs pendant le comptage.

L'exemple de 2014

Or, les résultats électoraux ont très peu changé à la suite des dépouillements judiciaires effectués après les élections de 2014.

Les nouvelles machines de tabulation utilisées dans les bureaux de scrutin ont augmenté le degré de fiabilité des résultats, concluait Élections Nouveau-Brunswick dans son bilan de ce scrutin provincial.

Il y avait eu sept dépouillements judiciaires après ces élections. Dans quatre des circonscriptions ont les votes ont été recomptés, les résultats étaient restés les mêmes; dans deux circonscriptions, elles avaient varié d’une voix et dans la dernière circonscription, elles avaient varié de deux voix.

On s’attend malgré tout à plusieurs demandes de nouveaux dépouillements, cette année. En plus des circonscriptions de Saint-Jean-Havre et de Memramcook-Tantramar, les résultats ont été très serrés dans la circonscription de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, où le progressiste-conservateur Jake Stewart a gagné par seulement 35 voix sur l’allianciste Art O’Donnell.

Les partis auront jusqu’au 2 octobre pour présenter leurs demandes.

Avec les renseignements de Robert Jones, CBC