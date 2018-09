Dans le document publié mardi, les experts rassemblés par M. Huyer ont identifié plusieurs problèmes, dont un manque de communication entres les organismes d'aide à l’enfance et une mauvaise gestion des dossiers.

La majorité des [jeunes] ont reçu des services fragmentés [...] et dans certains cas, pas de services du tout. Rapport du coroner

Le rapport mentionne également que certains des jeunes étaient à risque d’être victimes de trafic humain.

Huit des 12 jeunes sont morts de suicide. Au cours de la vie de ces jeunes, une évaluation et une intervention à certains moments précis auraient pu permettre d’empêcher que leur santé mentale ne se détériore , peut-on lire dans le rapport.

L'âge de la plupart des jeunes était compris entre 11 et 18 ans. Le rapport ne fait pas état de l'âge précis qu'avait l'un des jeunes à sa mort.

Des défis additionnels pour les jeunes Autochtones

Parmi les 12 jeunes, huit étaient d’origine autochtone et provenaient de communautés du nord de l'Ontario, parfois isolées. Plusieurs d’entre eux avaient été placés dans des communautés urbaines situées à plusieurs centaines de kilomètres de chez eux.

Le rapport indique que ces derniers ont été confrontés à de nombreux obstacles tels que le racisme et le choc culturel découlant notamment du manque de contact avec les aînés autochtones.

Le panel a trouvé que les services fournis à ces huit jeunes Autochtones ne correspondaient pas à leurs besoins. Rapport du coroner

Les jeunes Autochtones vivant dans des réserves ont aussi fait face, entre autres, à des défis tels que l’insalubrité, le manque d’eau potable et le manque d’accès à une éducation de qualité.

Les recommandations du rapport : Améliorer les infrastructures de base et les services sociaux dans les communautés autochtones

Fournir des services intégrés à chaque enfant ontarien, dont la santé, la santé mentale, l’éducation

Accroître la qualité et la disponibilité des placements pour les jeunes étant sous la charge du système d'aide à l’enfance

Adopter une approche holistique dans la livraison de services aux jeunes à risque jusqu’à l’âge de 21 ans

Fournir une meilleure documentation sur les placements d’enfants et les sociétés d’aide

Dans un communiqué, le grand chef de la Nation Nishnawbe Aski, Alvin Fiddler, a proposé la création d’un comité par les gouvernements provincial et fédéral qui aurait la responsabilité de mettre en oeuvre les recommandations du rapport.

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, Lisa MacLeod, a également accusé réception du rapport.