Il y avait tellement de monde à l’hôtel de ville que plusieurs personnes ont été refoulées pour des raisons de sécurité.

Mark McKinlay, un résident de Comber, qui a recueilli plus de 3100 signatures sur une pétition contre la fusion des adresses à Lakeshore, a demandé aux conseillers de retourner à leur planche à dessin.

Vous êtes ici pour vous occuper de toute la municipalité , a-t-il rappelé.

Il a par ailleurs demandé à connaître le raisonnement qui a mené à cette décision du conseil municipal et évoqué le fait que les résidents ne savaient ce qui se pourrait se passer après un tel changement d’adresse.

De nouvelles consultations

Le maire Tom Bain s’est fait rassurant et a indiqué que les résidents auraient l’occasion de prendre la parole lors de la prochaine réunion du conseil.

Il a par ailleurs expliqué que Postes Canada lui avait affirmé que les quartiers qui ne souhaitaient pas changer d’adresse ne seraient pas forcés de le faire.

Si le quartier 6 n'en veut pas, si la majorité ne le veut pas, cela n'arrivera pas , a déclaré le maire.

Des citoyens favorables

Si la majorité des résidents présents étaient contre le projet, certains citoyens voient plutôt d’un bon oeil cette fusion postale.

C’est le cas de Rob McGuffin, un résident du secteur de Puce.

Il a déménagé depuis trois ans dans la région et affirme avoir du mal à obtenir son courrier.

Lorsque j'ai emménagé chez moi, j'ai essayé d'obtenir le service d'Hydro One et d'Union Gas et on m'a dit que mon adresse n'existait pas , a-t-il expliqué.

Selon Steven Wilder, conseiller municipal pour le quartier 1, l'idée de cette fusion est justement de supprimer les confusions dans les adresses. M. Wilder s'est prononcé en faveur d'une réunion de consultation publique avant d'aller de l'avant avec le projet.

Le dossier sera à nouveau à l'ordre du jour du conseil municipal du 9 octobre. La réunion aura lieu au centre Atlas Tube afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y assister.