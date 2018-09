Les locataires disent que, selon eux, l’immeuble de la rue Père-Frédérique est infesté depuis un an.

Michel Moreau, l’un des locataires, a rapporté avoir tenté de signaler à plusieurs reprises la présence de punaises de lit chez lui. « On laisse des messages et on n’est pas capable de les joindre », a-t-il déploré.

Parce que vous vivez dans des quartiers qui sont pauvres, parce que les gens sont pauvres, on s'imagine qu'ils n’ont pas d'instruction, ils s'imaginent que ce n'est pas plus grave que ça. Michel Moreau, locataire

Ces deux locataires de l'immeuble de la rue Père-Frédéric ont été aux prises avec un problème de punaises de lit. Photo : Radio-Canada

Avec quelques autres locataires, il a donc lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Lisette Doré, une autre locataire, a publié sur Facebook une vidéo dans lequel elle témoigne de morsures de punaises de lit dans le dos.

Moralement, ça m’épuisait. Un moment donné, ce n’était plus vivable, ça n’avait plus de sens. Claude Milette, locataire

L'immeuble décontaminé

Le jour du passage de Radio-Canada sur les lieux, une entreprise d’extermination avait commencé à décontaminer tous les appartements de l’immeuble.

La propriétaire Carine Lanneville s'est défendue dans une réponse écrite. Elle dit avoir reçu l’appel d’une locataire l’informant de la situation le 14 septembre 2018.

À cet instant, nous avons mandaté un exterminateur certifié pour détecter et élimer les punaises de lit dans l'immeuble. L'inspection a été faite le 18 septembre et la décontamination a été faite ce matin, le 25 septembre 2018. Nous avons fait toutes les démarches nécessaires dans les délais les plus courts. Extrait de la réponse écrite de la propriétaire

Les spécialistes en décontamination ont fait le tour de tous les logements, ce qui devrait régler les problèmes des locataires mécontents. Certains ont tout de même dit qu'ils songeaient à quitter les lieux et à se trouver un autre logement.