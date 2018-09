Cette attraction, qui rapporte 11 millions de dollars de revenus par année à la Ville, est très populaire auprès des enfants et des parents, notamment durant les week-ends pluvieux.

Aujourd’hui, le Biodôme est un chantier et les lieux sont méconnaissables. On peut y voir un énorme squelette de béton, des cloisons défoncées, et beaucoup de lumière.

L'entrée qui se faisait dans un espace d'à peine un étage de haut, grand, qui était fermé, en fin de compte on l'ouvre complètement sur le plafond. Rami Bebawi, architecte, KANVA

La maquette laisse penser que le projet est prometteur. Il y aura une longue cloison blanche qui va encercler les quatre habitats, une mezzanine avec vue sur le ciel et deux longues passerelles pour enjamber trois écosystèmes.

« L'accès à la forêt tropicale en hauteur, ça va vraiment être une expérience exceptionnelle », explique Yves Paris, directeur du Biodôme. Il promet également une meilleure expérience client grâce, entre autres, à une application mobile et à des heures de visites planifiées pour les groupes.

C'est une avenue qu'on veut explorer pour améliorer la qualité de la visite. Yves Paris, directeur du Biodôme.

Depuis le début des travaux en avril dernier, tous les animaux ont trouvé un refuge et tout semble se dérouler comme prévu pour le budget et les délais de réalisation.

On prévoit toujours l'ouverture fin septembre 2019, il n’y a pas de retards. Laurence Lavigne Lalonde, responsable de l’Espace pour la vie, comité exécutif de la Ville de Montréal

D’après le reportage de Normand Grondin