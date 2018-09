Les partis d’opposition se font souvent reprocher de critiquer le pouvoir et de ne jamais proposer de solution concrète. Ainsi, l’initiative d’Andrew Scheer en début de semaine d’expliquer clairement ce qu’il ferait dans le dossier Trans Mountain s’il était dans les chaussures de Justin Trudeau était tout à fait louable.

Mais parmi ses suggestions, sa proposition de retirer le droit de parole à ceux qui ne pensent pas comme lui laisse songeuse.

Dans un point de presse, le chef conservateur s’est plaint d’un projet de loi libéral, actuellement à l’étude au Sénat, qui renverse les règles de consultations mises en place par Stephen Harper en 2012.

« Sous le projet de loi C-69 (…) pratiquement tout le monde au Canada sera capable de se présenter devant un processus d’audience, d’avoir une tribune et de faire une présentation », a-t-il déploré.

Selon lui, seules les parties directement touchées par un projet énergétique « comme les propriétaires, les communautés autochtones, les municipalités ou encore quelqu’un qui détient de l’expertise, comme un ingénieur » devraient avoir le droit de parole.

« Certains groupes sont clairement opposés idéologiquement et philosophiquement – pas seulement un projet de pipeline spécifique – mais à tous les projets de pipelines et au secteur énergétique en général », a-t-il soutenu. Le chef conservateur avance que ces groupes écologistes sont en réalité financés par des intérêts étrangers et qu’ils ne devraient pas pouvoir « influencer notre processus de décision ».

Gérard Deltell à la défense de son chef

Le député Gérard Deltell a défendu son chef, mardi. « Ce que l’on veut nous autres, c’est que le débat se fasse par les Canadiens, pour les Canadiens », a-t-il avancé. Il croit par ailleurs, comme M. Scheer, que les consultations publiques ne devraient pas être utilisées pour mettre des bâtons dans les roues d’un projet. « Dans la mesure où on met un projet sur la table, l'objectif, c'est de le réaliser, bien entendu », a-t-il tranché.

Il faut souligner que même en vertu des nouvelles règles que tentent de faire adopter les libéraux, ce sera toujours le premier ministre qui aura le dernier mot sur le projet proposé par une entreprise privée soumis au processus d’évaluation environnementale. Comme c’est lui qui tranche de toute façon, pourquoi ne pas laisser à tout le monde la chance de s’exprimer?

On peut également se demander pourquoi des groupes environnementaux présents partout dans le monde sont discrédités aux yeux des conservateurs? Les projets énergétiques sont bien souvent liés, eux aussi, à des intérêts étrangers, et on leur permet de faire entendre leur voix. Par ailleurs, les changements climatiques ne touchent pas uniquement les gens dont la maison est située près du tracé du pipeline.

Enfin, même si on retire le droit de parole aux groupes environnementaux lors du processus d’évaluation, ils trouveront d’autres façons de faire entendre leur point de vue. Lorsque le projet Énergie Est était encore sur la table, la mobilisation contre l’oléoduc s’était étendue jusqu’aux municipalités, Montréal en tête, ce qui avait contribué à ternir l’image du projet.

À un an du scrutin fédéral, les libéraux tentent de dépeindre Andrew Scheer comme un « Stephen Harper 2.0 », de le définir comme une copie de l’ancien premier ministre auprès du public. La volonté d’Andrew Scheer de faire taire les voix qui s’élèvent contre les projets de pipelines pourrait leur faciliter la tâche.