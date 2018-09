Un texte de Benoît Chapdelaine

La lutte oppose, entre autres, le plus jeune député libéral sortant, Jean Habel, et un ancien vice-président de la CAQ, Christopher Skeete.

« Il y en a qui sont juste tannés des libéraux, en fait », dit François Magny, mécanicien au garage Sonic du boulevard Curé-Labelle, quand on lui demande, entre deux tâches, comment les clients voient la campagne électorale. « Ils disent : les libéraux, il serait temps qu'ils débarquent, c'est ça que j'entends », précise-t-il.

« Il y en a qui sont juste tannés des libéraux », dit le mécanicien François Magny. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

La gérante Linda Lacombe constate que plusieurs électeurs sont encore indécis. « Moi la première, je n'ai pas arrêté mon choix non plus. C'est bien embêtant », confie-t-elle.

Le jeune pompiste Daniel Cristolovean votera pour la première fois cette année. « Je ne sais pas trop pour quel parti. Il y a bien du monde qui n'aime plus vraiment le Parti libéral. Le PQ, je ne suis pas trop porté à ça. Québec solidaire, sincèrement, je trouve qu'il donne beaucoup de promesses pour rien en ce moment, je pense que c'est 30 milliards de promesses pour absolument rien. Sincèrement, je ne sais pas quoi voter, mais je pencherais peut-être pour la CAQ par élimination : qu'est-ce qui est le plus réaliste, qu'est-ce qui n'est pas n'importe quoi », explique-t-il.

La visite du chef libéral

Le garage est situé tout près du local électoral du Parti libéral du Québec, presque sur la rive de la rivière des Mille-Îles. À l'intérieur, une dizaine de bénévoles sont assis devant un écran et un téléphone pour demander aux électeurs s'ils ont voté et leur offrir un moyen de transport, si nécessaire.

On sent une certaine fébrilité, car le chef libéral Philippe Couillard est attendu dans les prochaines minutes pour encourager les troupes.

« Je suis dans un beau comté, il y a une belle compétition, il y a de l'adrénaline », constate Patrice Allard, le directeur de la campagne de Jean Habel, le plus jeune député élu à l'Assemblée nationale en 2014. Au fond du local, les parents du candidat suivent de très près la campagne de leur fils, maintenant âgé de 30 ans.

Le candidat libéral Jean Habel a reçu la visite de son chef Philippe Couillard, venu l'appuyer dans la circonscription de Sainte-Rose. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

« Son grand-père était un organisateur libéral, rappelle son père Gilles. Malheureusement, il ne l'a pas connu, il est décédé, mais je ne sais pas si ça s'est transmis de génération en génération. »

« Il allait aux assemblées à 17 ans, il partait tout seul des fois, je lui disais : tu t'en vas là, Jean?, ajoute sa mère, Nicole Laliberté-Habel. Oui, c'est important pour moi. »

Le candidat, vêtu d'un veston rouge, affiche une certaine confiance à l'approche du jour J.

Je peux vous dire que je suis très bien ancré dans la circonscription. Tout le monde sait que mon bureau est au 132, boulevard Sainte-Rose. Jean Habel, candidat libéral dans Sainte-Rose

« Quand je m'en vais dans le Vieux-Sainte-Rose, où on a fait de beaux investissements, les gens me reconnaissent, les gens me saluent », dit-il.

Jean Habel, qui était adjoint parlementaire de la ministre de l'Environnement dans le gouvernement sortant, Isabelle Melançon, se dit prêt à entreprendre un nouveau mandat comme député. « On a de super beaux projets, entre autres, on veut une plage à la Berge des Baigneurs, parce qu'on a travaillé fort au niveau de la qualité de l'eau. Aussi, un pavillon d'accueil au Bois de l'Équerre », résume-t-il avant d'accompagner Philippe Couillard au café Le Signet, presque en face de son local électoral.

Augmenter les investissements à Laval

Autre parti, autre ambiance. La Coalition avenir Québec loue un grand local bien en vue sur le boulevard de l'Avenir (!) pour tous ses candidats de Laval, mais il est presque désert lors de notre visite. « Les candidats sont dans le porte-à-porte, ils sont en train de sortir leur vote, explique le directeur de campagne Daniel Lebel, un ex-candidat défait du Parti conservateur qui a milité à l'ADQ avant de se joindre à la CAQ. Il y a des téléphonistes qui travaillent à partir de leur demeure, elles sont plus tranquilles, on sait que le local est un peu plus écho. »

Le candidat de la CAQ dans Sainte-Rose, Christopher Skeete, espère permettre à son parti de faire une percée sur l'île Jésus. Photo : Radio-Canada/Benoît Chapdelaine

Qu'à cela ne tienne, Christopher Skeete, vêtu de bleu, nous accueille chaleureusement en compagnie notamment du responsable des communications de la CAQ pour Laval et les Laurentides, l'ex-journaliste de TVA, et ex-candidat conservateur, Réjean Léveillé.

M. Skeete, ex-vice-président de la CAQ, qui possède une petite entreprise de soins de santé à Laval, rappelle faire campagne depuis sa nomination, en mars dernier. « Mon nom n'est pas très commun, dit-il, et les gens sont toujours très contents de savoir que ma mère s'appelle Nicole Ouellet et que je parle français comme eux. Je pense que c'est la grosse surprise de la campagne. »

Il énumère ensuite les améliorations qu'il compte apporter pour la population de Sainte-Rose si la CAQ est portée au pouvoir, comme le prolongement de l'autoroute 13, des voies réservées pour autobus vers le métro, un lien est-ouest du Réseau express métropolitain et la réduction de la taxe scolaire.

Il explique pourquoi, à son avis, les électeurs lavallois doivent voter pour la CAQ. « En culture, on est en deçà de la moyenne pour aller chercher notre juste part. En santé, il y a moins d'investissements à Laval per capita que dans le reste du Québec », expose-t-il.

Même avec 100 % de députés libéraux à Laval, on n'arrive pas à tirer notre épingle du jeu. Il faut que ça change. Christopher Skeete, candidat caquiste dans Sainte-Rose

Ce militant de la première heure se voit-il ministre dans un éventuel gouvernement Legault? « Ma seule priorité, c'est de voir François Legault premier ministre. Le reste, honnêtement, c'est la prérogative du chef », se contente-t-il de dire.

La nouvelle circonscription de Sainte-Rose a été remportée par la députée du Parti québécois Suzanne Proulx lors de sa création, en 2012, puis par Jean Habel du PLQ en 2014. Elle pourrait donc porter une troisième couleur en trois élections.