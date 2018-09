La vice-présidente de la SFM, qui présidera le forum ce 26 septembre, Angela Cassie, rappelle qu'il s'agit d'un rendez-vous pour « solidifier des liens entre la communauté et la SFM », dans l’optique du plan stratégique communautaire.

« [Ce plan] est né de la volonté de la communauté pour vraiment voir le cheminement. C’est un pas à la fois, ça permet de ressortir les points saillants des représentants [du conseil d’administration] », dit-elle.

Ce second forum est le premier où des membres du conseil d’administration présenteront leurs activités dans 17 rapports, indique Mme Cassie, en reconnaissant qu’une gestion efficace du temps sera un élément clef d’un forum réussi.

Les informations essentielles : L’inscription commence à 18 h 30, et le forum à 19 h;

Le Forum se déroule au 180 avenue de la Cathédrale, dans le sous-sol de la cathédrale de Saint-Boniface

Seuls les membres en règle de la SFM ont le droit de vote;

Chaque secteur élira son représentant pour siéger au CA de la SFM.

Nouvelle structure du conseil d'administration

Depuis la refonte de la SFM entérinée en mai 2017, le Forum de la francophonie manitobaine sert à désigner les 14 membres organisationnels du conseil d'administration.

Lors du forum, les organismes de chacun des huit secteurs définis dans le règlement de la SFM seront rassemblés pour choisir leur représentant, chacun à leur tour.

Les secteurs sont la culture; l’économie et les finances; l’éducation; la justice; le milieu rural et les municipalités; le patrimoine; la santé et les services sociaux; et les sports.

Le conseil d'administration de la SFM compte désormais 21 membres. Photo : Radio-Canada

Les membres d’organismes à clientèle spécifique ne seront pas élus au forum de mardi, mais leur nomination sera annoncée par chacun des six organismes concernés.

Les organismes concernés sont la Fédération des aînés franco-manitobains; Pluri-elles; Canadian Parents for French; le Conseil jeunesse provincial; l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba; et l’Accueil francophone.

