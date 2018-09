La collision est survenue sur le rang des Ducharme.

Un homme de 76 ans et une femme de 77 ans qui prenaient place dans l'un des véhicules ont été blessés, mais on ne craint pas pour leur vie. Par contre, la femme de 57 prenant place dans l'autre véhicule a été blessée plus gravement , précise la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Hélène Saint-Pierre.

Un enquêteur a été dépêché sur les lieux pour comprendre les circonstances de l'accident. Pour le moment, aucune hypothèse n'est écartée, mentionne l'agente de la SQ.