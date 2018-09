D’après le reportage d’Amélie Desmarais

Marie-Claude Romain, qui a la dysphasie, travaille aux résidences du Manoir depuis près de deux ans, à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Marie-Claude Romain est aide-préposée aux bénéficiaires aux résidences du Manoir depuis près de deux ans, à Trois-Rivières. Son employeur a su lui trouver une place malgré un léger handicap.

Moi, je fais une affaire à la fois, dit-elle. S’ils me donnent trop d'affaires, je vais avoir plus de misère. Il faut que je fasse une étape à la fois.

Trouver un travail n'a pas été chose facile pour la jeune femme qui a bénéficié de l'aide d'un organisme de réinsertion à l'emploi avant de trouver sa place aux résidences du Manoir.

Avec la dysphasie, c'est difficile, constate-t-elle. Les employeurs ne sont pas nécessairement intéressés.



Amélie Huard travaille aux résidences du Manoir depuis environ un an. Auparavant, elle bénéficiait de l'assistance sociale. Photo : Radio-Canada

Amélie Huard a pu se trouver un emploi après des années à dépendre des chèques d’assistance sociale. Elle est préposée aux bénéficiaires au Manoir depuis plus d’un an.

Ça faisait deux ans que je cherchais [du travail] quand je suis rentrée ici. [Les employeurs] me disaient : “Il n'y a pas de poste”.

Devenue mère à 18 ans et originaire de Matane où les emplois sont rares, c'est finalement grâce à l’organisme COMSEP qu'elle a trouvé un emploi.

Et cet emploi, elle l’aime.

On a une super patronne, elle m'a beaucoup aidée. Elle m'a appris à me faire confiance en moi pis ça m'a permis de prendre la place que j'ai besoin de prendre.

Trouver du travail aux plus démunis

La pénurie de main-d’oeuvre permet au Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) de trouver plus facilement de l’emploi aux gens qu’il aide.

Ça fait des années qu'on travaille à la réinsertion à l'emploi. Avant, c'était très difficile de placer les gens et maintenant les employeurs nous appellent et on peut travailler en collaboration avec eux , indique la coordonnatrice adjointe chez COMSEP, Marie-Josée Tardif.

L’organisme a l'occasion de donner des conseils aux employeurs sur comment travailler avec ces personnes qui ont parfois besoin de petits accommodements.

Le Centre d'organisation mauricien de services et d'éducation populaire (COMSEP) Photo : Radio-Canada

Même si la pénurie de main-d'oeuvre donne du fil à retordre dans presque tous les secteurs d'activités, difficile pour l'organisme COMSEP de ne pas s'en réjouir.

Sincèrement, pour les gens à faible revenu, pour les gens sur l'aide sociale qui cherchent de l'emploi et qui veulent travailler, c'est une bonne nouvelle [la pénurie de main-d’oeuvre] , dit-elle.

Le défi du recrutement pour les résidences privées

Avec cinq établissements pour personnes âgées et quelque 225 employés, le défi de la main-d'oeuvre est quotidien aux résidences du Manoir.

Il faut penser que le [système] public est en pénurie de main-d'oeuvre et ils offrent de bons salaires, des avantages concurrentiels que, nous, on ne peut pas offrir au privé. Donc, si le [réseau] public est en pénurie, imaginez comment c’est pour le privé , affirme la directrice des ressources humaines aux résidences du Manoir, Marie-Ève Thibault.

Les employés qualifiés ont maintenant l'embarras du choix et les entreprises doivent se tourner vers des personnes moins scolarisées qui ont souvent peu ou pas d'expérience sur le marché du travail.

On doit puiser dans une main-d'oeuvre qui n'est pas nécessairement expérimentée, poursuit Marie-Ève Thibault. On va chercher des gens qui on de l'intérêt pour les aînés.