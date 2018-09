La Ville affirme que ces ponts amélioreront la circulation en réduisant les embouteillages.

À partir de mardi 2 octobre, les résidents de Saskatoon pourront de nouveau utiliser le pont Traffic, dont la structure marque l’identité de la Ville depuis sa construction en 1907.

Le pont, qui relie les quartiers Nutana et Buena Vista au centre-ville, a été reconstruit après avoir été fermé en août 2010 et en partie démoli en 2016 pour des raisons de sécurité.

Dans le nord de la ville le tout nouveau pont Chief Mistawasis, sera ouvert à la circulation à partir du mercredi 3 octobre.

Le pont Chief Mistawasis a été nommé à la mémoire du chef autochtone Mistawasis, également connu sous le nom de Pierre Bélanger, qui a joué un rôle important dans les négociations du Traité 6 en 1876. Photo : Radio-Canada

Alléger la circulation

La Ville affirme que le pont Traffic sera plus sécuritaire à la fois pour les conducteurs et les piétons et aussi pour les cyclistes qui profiteront d’une voie séparée.

« Ça améliorera la sécurité de tous les modes de transports. Les piétons et les vélos sont séparés du trafic, donc ils seront plus confortables pour leur trajet, et pour les véhicules, les voies sont plus larges pour les conducteurs », a expliqué Nathalie Baudais, ingénieure pour la division de transport de la Ville de Saskatoon.

Le pont devrait alléger la circulation sur les promenades Circle et Attridge pour accommoder les entreprises et les habitants de plusieurs quartiers, dont Evergreen, Willowgrove et Sliverspring.

La Ville affirme que ce pont réduira les embouteillages notamment les soirs de spectacles au centre SaskTel.

« Il y aura moins d'embouteillage grâce avec ce pont-là. On s'attend à ce que, avec plusieurs choix, les gens vont trouver une nouvelle route pour se joindre à SaskTel Centre », a rapporté Nathalie Baudais.

Des milliers de voitures

Selon la Ville, environ 11 000 véhicules en moyenne traverseront chaque jour le pont Traffic.

Quant au pont Chief Mistawasis, la Ville s'attend à ce que son achalandage quotidien soit d'environ 20 000 véhicules pendant les 12 prochains mois.

« Avec une population de 400 000 personnes, on s'attend à ce que 50 000 traversent le pont chaque jour », a affirmé Nathalie Baudais.

Les deux ponts ont coûté 238 800 millions de dollars. La Ville, qui a financé la majeure partie des deux projets, a aussi reçu 66 millions de dollars d'Ottawa et 50 millions de la province.

La Ville se réjouit de célébrer la semaine prochaine l'ouverture de ces deux ponts dont la construction a été menée dans les temps et dont le budget a été respecté.

Avec les informations de Lise Ouangari