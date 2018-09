Un texte de Jacqueline Landry

Le but est d'encourager les entreprises à recruter des travailleurs qualifiés d'expression française à l'étranger, grâce aux programmes qui facilitent les démarches administratives et diminuent les coûts.

En Colombie-Britannique, la première session a eu lieu lundi à Victoria. Une autre séance d'information avait lieu mardi à Vancouver. Les organismes se déplaceront au cours des prochains jours à Vernon et à Whitehorse, au Yukon.

Un programme en demande

Le programme 'Mobilité francophone', créé en 2016, est un programme qui permet aux travailleurs étrangers d'expression française de s'établir au Canada et d'obtenir un emploi.

En deux ans, le programme est devenu très populaire et les organismes francophones de l'Ouest canadien y ont recours de plus en plus souvent.

Emmanuelle Archer, coordinatrice du Réseau immigration francophone de la C.-B. dit que le programme 'Mobilité francophone', qui permet de faire venir des travailleurs francophones étrangers, a le vent dans les voiles. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry

Les travailleurs francophones ne viennent pas que de la France et de la Belgique. Ils viennent du Maroc, de la Tunisie, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Il faut s'ouvrir à ces pays qui ont une main-d'oeuvre qualifiée, en particulier dans l'industrie touristique. Emmanuelle Archer, coordinatrice, Réseau immigration francophone de la C.-B.

Une pénurie importante

La pénurie de travailleurs en Colombie-Britannique touche principalement les secteurs de la construction, du tourisme, de la restauration, des technologies et de l'éducation.

Éric Bélanger, un consultant qui assiste à la session d'information sur l'embauche de travailleurs étrangers, explique que la pénurie de main-d'oeuvre à Vancouver touche surtout les secteurs de la restauration, du tourisme et de la technologie. Photo : Radio-Canada/Jacqueline Landry