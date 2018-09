La CAQ est en meilleure position, pour l'instant, en particulier à cause du vote francophone, segment de l’électorat où elle est en avance. Donc, avantage CAQ.

Mais ne prenez jamais les libéraux pour battus. Ils vont travailler pour aligner les astres. Cela veut dire monter dans le vote francophone, c'est essentiel pour eux, et faire « sortir leur vote », comme on dit en mauvais français. Là-dessus, avantage libéraux. La machine est plus grosse et plus forte.

Plus le taux de participation sera élevé, plus cela favorisera la CAQ, cela voudra dire que le vote de protestation s'exprime. Plus le taux de participation sera bas, plus cela favorisera le PLQ, parce que les mécontents seront restés à la maison.

Peu importe, ça va jouer dur, on l'a vu mardi. François Legault qui se demande si Philippe Couillard n’aurait pas des comptes à l’étranger. Philippe Couillard qui accuse François Legault de se cacher.

On met des bûches dans le poêle, on fait monter la température.