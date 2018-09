Le Service de sécurité incendie de Gatineau (SSIG) effectue des visites des résidences qui n'ont pas d'électricité, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre , poursuit la Ville, dans un communiqué.

Les autorités soutiennent que le nettoyage du quartier Mont-Bleu se poursuit et rappellent que les rues sont accessibles, mais que des fermetures ponctuelles pourraient avoir lieu.

C'est une autre journée où les choses vont assez vite , a affirmé le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, qui a ajouté avoir bon espoir qu'on va essayer de mettre le plus de monde possible dans une situation confortable .

Le maire s'est dit impressionné par le travail de la Ville et des citoyens malgré les circonstances éprouvantes. Comme capacité de réagir, comme Ville, je pense qu'on peut faire des jaloux, on est impressionnants , a-t-il fait valoir.

La Ville indique que 93 résidences sans électricité ont été visitées par des inspecteurs du SSIG et que des agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) assurent toujours la surveillance dans le secteur.

Services et aide aux sinistrés

La Ville indique dans sa plus récente mise à jour que 1479 citoyens sont enregistrés au centre de services aux sinistrés. À 13 h, mardi, près de 210 personnes avaient eu accès à de l'hébergement. Parmi ces sinistrés, 80 personnes, dont 24 familles, ont été logées à l'hôtel et environ 130 personnes étaient au centre d'hébergement.

Des rencontres avaient lieu mardi entre la Croix-Rouge canadienne et les citoyens sinistrés non assurés. Le maire Pedneaud-Jobin indique que ces rencontres vont plus loin que la seule question de l'assurance. Il se réjouit d'ailleurs du fait que les gens posent moins de questions, signe d'une communication efficace de la part des autorités, selon lui.

Début du graphique (passez à la fin) Au moins 80 personnes sont à la maison du citoyen de Gatineau pour la réunion publique avec autorités et services d’urgences (post-tornade). Maire présent. Fermé aux médias (photo avant rencontre) #iciottgat pic.twitter.com/ugrR1DcLuz — Antoine Trépanier (@atreps) September 25, 2018 Fin du graphique (passez au début)

C'est de dire : les premiers jours, on s'occupait de votre sécurité, du logement, de la nourriture, etc. Là, on commence à se tourner vers le moyen terme , soutient-il.

Le maire indique que les intervenants sont appelés à expliquer ce que la Croix-Rouge est en train de faire pour trouver des logements à plus long terme aux gens .

À chaque heure qui passe, on encadre un peu mieux, parce qu'on a moins de monde à encadrer. On sort un peu de l'urgence du moment. Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau

Pio Ditoulzzi Hirt Amour, dont la résidence du secteur de Mont-Bleu a été endommagée par la tornade qui a déferlé sur le secteur, mentionne avoir confiance pour la suite. Si on n'est pas rassurés, on est désespérés et on ne peut laisser le désespoir prendre le dessus, on ne peut que croire , a-t-il dit, ajoutant que tout le monde fait de son mieux , tant les sinistrés que les autorités.

Parmi les mesures mises en place par la Ville, des navettes spéciales de la STO ont été mises à la disposition des personnes sinistrées. L’élan de générosité des Gatinois s'est poursuivi lui aussi, mardi, avec la distribution des dons aux sinistrés aux Galeries de Hull.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Antoine Trépanier