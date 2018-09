Un texte de Julien Sahuquillo

La Société de la francophonie manitobaine (SFM) affirme ne jamais avoir voulu demander au gouvernement une journée officielle. Selon l’organisme porte-parole des francophones du Manitoba, il n’y a pas vraiment de réclamation de ce type dans la communauté. La SFM explique que la province bénéficie déjà de nombreux événements qui permettent de célébrer la francophonie.

Que fête-t-on en Ontario? Le 25 septembre est le jour des Franco-Ontariens et Ontariennes. Cette journée officielle a été déclarée par la province en 2010. Elle célèbre le jour où le drapeau de la francophonie provinciale a été hissé pour la première fois en 1975.

La SFM précise qu’une journée pour célébrer la naissance du drapeau, comme en Ontario, devrait être fêtée le 17 février dans le cas du Manitoba. Or cette date entrerait en conflit avec le Festival du Voyageur, une fête majeure pour la communauté.

Dans un courriel à Radio-Canada, un attaché de presse du gouvernement confirme que la province veut promouvoir la francophonie, à sa façon. Il explique qu’on fait la promotion de la communauté lors de la Journée internationale de la francophonie, le 20 mars, et lors de la journée Louis Riel, en février.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) au Manitoba, Wab Kinew, estime aussi que la journée Louis Riel est la meilleure date pour fêter la francophonie dans la province. Il déclare néanmoins rester ouvert à la mise en place d’une journée provinciale si elle correspond au vœu de la communauté.

Pour Derek Bentley, jeune francophone manitobain engagé qui était jusqu’à tout récemment le président du Conseil jeunesse provincial au Manitoba, une journée officielle serait très bénéfique. Je pense qu’on voit un peu partout l'importance d’être bilingue. Si la province officialise cela, c’est dire : “oui on le valorise, on vous voit en vous donnant cette journée-là” , explique-t-il.

Cette prise de position correspondrait selon lui aux volontés politiques d’étendre les limites de la francophonie au Canada. On voit de plus en plus des gens qui parlent de l’inclusion dans la francophonie, qui se demandent comment agrandir l’espace francophone pour inclure de plus en plus de personnes. [Avec une journée comme cela], on va chercher les gens qui peut-être par le passé n’ont pas été inclus , souligne Derek Bentley.