Plus de 1200 incidents relatifs à des vols d'alcool dans des magasins provinciaux ont été signalés par la police de Winnipeg en 2018.

Le Syndicat des employés du gouvernement du Manitoba (SEGM), qui représente les salariés des magasins provinciaux d'alcool, craint pour la sécurité de ses membres, soulignant que les vols sont de plus en plus violents.

Il y a deux semaines, trois jeunes de 14, 15 et 17 ans ont dévalisé un magasin en utilisant une arme de poing. Dans un autre incident, le 24 septembre, deux hommes de 21 et 19 ans, et trois femmes de 16, 19 et 21 ans ont été arrêtés en rapport avec 55 vols à l’étalage dans des magasins d’alcool du Manitoba.

Dans ces situations, il est interdit aux agents de sécurité des commerces d'alcool d'intervenir par la force.

Selon la présidente du SEGM, Michelle Gawronsky, la rencontre prévue pour mercredi permettra de discuter de mesures de sécurité de rechange.

Avec des informations de Patrick Foucault