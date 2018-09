Un texte de François Le Blanc

Ce renouveau, les joueurs le ressentent dans l’entourage de l’équipe.

Le capitaine des Aigles Bleus, Thierry Comtois. Photo : Radio-Canada/Ian Bonnell

Il y a eu un gros changement de culture. On le voit depuis le début du camp d’entraînement , explique le capitaine. Les gars sont en forme et plus compétitifs.

La saison 2017-18 a été très difficile pour Moncton. Alexis Roy (15) l'a senti lors de l'élimination des Aigles Bleus en janvier dernier. Photo : Radio-Canada/François Le Blanc

L’an dernier, les Aigles Bleus ont connu une saison misérable avec trois victoires en 30 parties. L’entraîneur-chef, Judes Vallée, n’avait eu que deux mois pour se préparer. L’Université de Moncton était en retard dans le recrutement, car le directeur des opérations hockey, Jean-François Damphousse avait été nommé tardivement, en avril 2017.

Étienne Montpetit a connu beaucoup de succès dans la LHJMQ. C'est une acquisition importante pour les Aigles Bleus. Photo : Normand Léger / Université de Moncton

Mais, lentement, la situation change. Moncton vise des jours meilleurs. Le recrutement a permis à sept nouveaux joueurs de se greffer au bleu et or. On mise sur un gardien d’impact, Étienne Montpetit, et sur un trio de défenseurs avec Vincent Lanoue, Olivier Desjardins et Alexandre Bernier.

Édouard Michaud est l'un des sept nouveaux joueurs du Bleu et or. Photo : Normand :Léger / Université de Moncton

L’an passé, les Aigles Bleus avaient accordé le plus de buts de la ligue de l’Atlantique.

Moncton a seulement marqué 73 buts en 30 matchs, la deuxième pire attaque de l’Atlantique en 2017-2018.

Des ajouts majeurs en attaque, dont Alexandre Jacob, Édouard Michaud, Samuel Castonguay et Maxime Saint-Cyr, visent à renverser cette situation. Ce dernier évoluait dans le Circuit régional de hockey, la ligue senior du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.

Les Aigles Bleus ont été éliminés tôt en janvier 2018 avec seulement trois victoires. Photo : Radio-Canada/François LeBlanc

L’entraîneur-chef, Judes Vallée, en sera à sa deuxième saison derrière le banc.

On a encore une équipe jeune et on manque aussi de profondeur, explique le mentor des Aigles. Mais, l’ambiance est complètement différente de l’an passé.

Cette saison, Judes Vallée a eu plus de temps pour transformer son équipe et installer sa philosophie. On voit les premiers résultats : en quatre matchs hors-concours, Moncton a remporté trois victoires. C’est autant de gains que durant toute la saison 2017-2018.

On a eu un bon camp d’entraînement. On a été chercher de la confiance. Ça commence pour de vrai mercredi. Il faudra être prêt. L'entraîneur-chef, Judes Vallée

Thierry Comtois, de son côté, ne veut pas trop s’enflammer avec les bonnes performances du camp.

On est beaucoup plus compétitif. Ces victoires sont bonnes pour la confiance. Mais, en même temps, c’était des matchs préparatoires pour tout le monde. On se concentre sur la vraie saison et sur les parties qui valent des points au classement. Le capitaine, Thierry Comtois

La confiance en a pris pour son rhume la saison dernière, rappelle Comtois.

Quand tu as une saison comme l’an passé, tu évalues pas mal tout.Tu reviens à la base, tu regardes quelles sont les valeurs de ton organisation et tes objectifs. On a beaucoup appris dans l’adversité. Mais, les joueurs veulent tourner la page.

Le premier test aura lieu mercredi à Charlottetown.