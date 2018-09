Un texte d'Émilie Dubreuil

Troisième d’une série de textes sur les coulisses de la tournée des chefs des principaux partis.

Il y a de la fébrilité dans l’air rue Mill, au quartier général de la CAQ à Montréal. On attend une visite rare du chef, François Legault, que tout le monde dans l’équipe appelle d’ailleurs comme ça : chef. Ils lui adressent la parole comme ça, ils parlent de lui comme ça.

– Bonjour chef!

– Lâchez pas chef!

En ce vendredi 21 septembre, le ciel est obscur et le vent tumultueux dans l’ouest de Montréal, alors qu’une tornade s’apprête à frapper Gatineau, à 200 kilomètres de Griffintown. Le remue-ménage qui agite la nature procure un cadre dramatique à la fébrilité ambiante.

La CAQ hume le parfum du pouvoir depuis le début de la campagne. Elle a longtemps mené dans les sondages. Jusqu’à cette semaine, dure. Avec toutes les histoires sur l’immigration, les cafouillages, le parti a senti le tapis lui glisser sous les pieds.

Dans le local, on est fatigué. On a les nerfs en boule et l’adrénaline dans le plafond. Mais on est soulagé. Le chef a donné une bonne performance au débat hier soir, il s’en vient, il est le héros.

Aussi, lorsque François Legault pénètre dans le local, employés, candidats et organisateurs réunis applaudissent à tout rompre et crient : « Legault! Legault! Legault! »

Dans ce local au plancher de béton, l’incantation résonne.

Josée Legault, la mère de la directrice générale de la CAQ, Brigitte Legault, donne un coup de mains dans la caravane de la Coalition avenir Québec. Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

La CAQ, une famille politique reconstituée

La CAQ, c’est comme un gros village à l’image du Québec, où des gens de tous les horizons politiques mangent à la même table. En somme, une famille reconstituée. C’est d’ailleurs Josée Legault, la mère de la directrice générale du parti, Brigitte Legault, qui fait à manger pour tout le monde, matin, midi et soir.

Brigitte Legault, aucun lien de parenté avec le chef, tient beaucoup à ce sentiment familial qui passe par la bouffe. « On est une famille. Mon chum travaille à la campagne et mes parents nourrissent le monde. C’est important. »

Et ça sent bon quand on entre ici. Josée Legault a préparé du poisson et du jambon. On est vendredi après tout. En plus, la veille, pendant le débat, Brigitte Legault a fait des tartes au sucre – ce sont les préférées du chef – et elle a pris la peine de mettre dessus le slogan de la CAQ.

Une tarte au sucre de la CAQ. Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

Brigitte Legault a travaillé avec Jean Lapierre, commentateur et homme politique mort dans un tragique accident d’avion aux Îles de la Madeleine. C’est lui qui lui a présenté le chef alors qu’ils étaient tous deux au Parti libéral du Canada.

Des libéraux fédéraux, il y en a pas mal dans l’organisation. Mais, il y a aussi des conservateurs, d’anciens péquistes et d’anciens bloquistes. Tous mangent à la table de la maman de Brigitte et croient en la capacité de cette coalition de prendre le pouvoir.

Stéphane Gobeil, le directeur des communications du parti, n’en est pas à ses premières armes. Il a travaillé avec l’ex-chef du Bloc québécois Gilles Duceppe et avec l’ex-première ministre Pauline Marois. C’est la dixième campagne à laquelle il participe. Il a encaissé des défaites, il a savouré des victoires avec le Bloc et le PQ, mais là, cette campagne, il la trouve plus difficile que les autres.

« Si on gagne, ça va être ma plus belle campagne! C’est tellement exigeant : comme on est partis gagnants, les deux grosses machines du PQ et du PLQ étaient déployées contre nous. Les médias ne nous font pas de cadeaux », dit ce briscard de la politique.

Quand on a glissé cette semaine, j’ai eu le motton, ça été difficile. J’ai eu peur. Mais là, ça va mieux. Stéphane Gobeil, directeur des communications de la CAQ

Stéphane Gobeil me raconte tout cela alors que François Legault se fait encore questionner par les journalistes sur ses propositions sur les seuils migratoires. Une mêlée de presse a lieu après un discours à ses troupes et ça ne tourne pas comme prévu.

Koskinen, la force tranquille derrière Legault

Martin Koskinen, chef de cabinet de la Coalition avenir Québec Photo : Radio-Canada

Le chef de cabinet de la CAQ, Martin Koskinen, dégage une sorte de douceur. Il a 45 ans, il est très calme, posé. Son discours est pragmatique. On sent que c’est un être loyal. Son sourire est avenant, cordial.

Il a rencontré François Legault alors que celui-ci était ministre de l’Éducation dans les gouvernements péquistes de Lucien Bouchard, puis de Bernard Landry. Le jeune Koskinen dirigeait alors Force jeunesse (on est au début des années 2000). Le diplômé en relations industrielles luttait contre les clauses de disparité de traitement, l’iniquité salariale entre les générations. Entre lui et le fondateur d’Air Transat s’est noué une relation, puis le projet de créer cette coalition.

« On trouvait que le Québec tournait en rond et que la question constitutionnelle faisait en sorte que les libéraux étaient systématiquement favorisés par l’opposition fédéraliste-souverainiste. On s’est dit : "Il faut fonder un parti politique, une alternative au parti libéral, pour que le Québec ne se retrouve pas dans situation de parti unique". »

Il est donc là depuis les débuts de la CAQ, en 2011. Il épaule, il conseille, il organise, il pense. Et, en ce lendemain de débat, il respire un peu mieux. Alors que nous tournons une entrevue devant la caméra, Martin Koskinen refoule l’émotion qui lui monte à la gorge.

« Je prenais un café le matin, mais là je ne prends plus de café. On vit un stress énorme. Nous avons une occasion unique, historique, de prendre le pouvoir et c'est beaucoup de pression je vous dirais. Parce que c'est pas juste une aventure qui nous concerne. Des fois, je suis ému parce qu'on monte une équipe et qu’on est fier de cette équipe et on veut que ces gens-là aient la chance de gagner » dit-il.

« Vous avez le motton? » Il acquiesce.

« Il y a eu beaucoup d'essais-erreurs, pis des fois, c'est difficile. Mais quand on connait une soirée comme hier soir, on est super de bonne humeur », dit-il.

Un sentiment de déjà vu

Force est de constater que je connais bien du monde à la CAQ. Et c’est peut-être normal. Car s’il y a d’anciens radio-canadiens au PQ et au PLQ, alors, pourquoi pas ici?

Caroline Proulx a connu François Legault alors qu’elle animait Les Lionnes à Radio-Canada.

Lorsque je la retrouve ce vendredi, au sein de sa nouvelle famille, l’ex-animatrice exulte, littéralement. Elle est candidate dans Berthier.

Avec un sourire gros comme un camion, elle me donne l’accolade.

« J’suis tellement sur mon X, ma fille, c’est fou. Je dors quatre heures par nuit, mais j’ai jamais été aussi heureuse. J’ai toujours fait ça, écouter les gens, mais là, au lieu du micro que je leur donnais pour s’exprimer, je vais pouvoir, si je gagne, leur offrir un siège à l’Assemblée nationale. »

Caroline Proulx, nièce du célèbre animateur Gilles Proulx, aperçoit Louis Lemieux dans la salle et lui fait la bise. Les campagnes électorales dans tous les partis que nous avons visités sont des usines à becs, accolades et témoignages d’affection. Bref, Lemieux, journaliste et animateur à Radio-Canada pendant longtemps, nous embrasse, lui aussi, chaleureusement, le caméraman, le preneur de son et moi-même.

Louis Lemieux, candidat de la CAQ dans la circonscription de Saint-Jean, en compagnie de Caroline Proulx, candidate de la CAQ dans la circonscription de Berthier. Photo : Radio-Canada/Émilie Dubreuil

Louis Lemieux, nouveau politicien, est visiblement content de nous voir et que nous le voyions dans sa nouvelle vie.

« J’aime tellement ça, j’aime trop ça! Et sincèrement, je crois que je vais être bon! »

Il y a Alexandre Lahaie, un ancien chef de pupitre de notre salle des nouvelles devenu l’un des attachés de presse du parti. Et aussi, tiens donc, Michel Vincent, un de nos anciens patrons à Radio-Canada, devenu organisateur politique.

Tempête médiatique, tornade climatique

À la CAQ, ceux qui s’occupent des relations avec les médias nous avaient dit : « Vous viendrez faire un tour au quartier général après le débat de TVA. Et vous pourrez monter dans l’autobus le lendemain. »

Seulement ce lendemain, c’était le lendemain de la tornade qui a frappé Gatineau, détruisant des maisons, faisant de nombreux blessés. Pour dire que les plans de la CAQ en ont été bouleversés.

« J’en parle avec le chef! », nous dit-on.

Contrairement à Jean-François Lisée et à Manon Massé, François Legault travaille en retrait dans un bureau aménagé à l’arrière de l’autobus, le plus souvent sa porte fermée.

Quelques minutes après le départ pour Gatineau, il sort de son bureau.

« Est-ce que je laisse tomber la cravate? Je mets le pull ou le coupe-vent? », demande-t-il.

Il est préoccupé. Philippe Couillard est à Gatineau.

Puis, il lance : « On devrait annuler les activités électorales. »

Ses conseillers sont d’accord. Ils se souviennent très bien de la sortie commune de ses trois adversaires au siège de l’Union des producteurs agricoles (UPA) pour soutenir la gestion de l’offre, où il brillait par son absence. Il ne veut pas revivre ça.

Les activités partisanes sont donc annulées. Puis, le chef interroge à nouveau ses adjoints : « Est-ce que Couillard est là avec sa femme? Est-ce qu’Isabelle devrait venir? »

Il parle bien sûr de sa femme, Isabelle Brais.

Finalement, l’équipe de Legault a parlé au maire de Gatineau, qui ne veut pas trop de monde en même temps. La décision est prise de faire un point de presse avec Manon Massé.

Projeter la bonne image

François Legault et Manon Massé se sont rendus à Gatineau après la tornade du 21 septembre. Photo : Radio-Canada/Romain Schué

Martin Koskinen est préoccupé par une question: « Il ne faut pas que nous ayons l’air de faire de la récupération politique. Faut être sobre! »

François Legault sera transporté sur les lieux de la dévastation dans une des voitures de la Sûreté du Québec.

Guillaume Simard-Leduc cherche, lui, un lieu pour le point de presse. Il explique à quelqu’un, au bout du fil, qu’il faut être là où les effets du passage de la tornade sont visibles.

Que diront les journalistes, quelle image va-t-on envoyer? Quelle image sera retenue? se demandent, sans cesse, les stratèges politiques. Et une catastrophe naturelle représente, pour eux, un casse-tête.

« Il n’y a rien là-dessus dans le grand livre des élections, dit le conseiller spécial de Legault Pascal Mailhot, sourire en coin. C’est comme une éclipse médiatique : si tu fais autre chose, t’es en porte à faux ».

Jean-François Lisée a parlé de l’effet des changements climatiques. François Legault doit-il aussi en parler? Et comment? Ça pense vite dans l’autobus du chef. Seule la maquilleuse, qui le suit partout, semble plutôt indifférente aux changements de programme.

Legault convoque ses adjoints dans son bureau.

– Est-ce qu’on dit que nous allons aider les sinistrés au lendemain du premier octobre si nous formons le prochain gouvernement?

Koskinen répond non au chef.

– Il faut seulement démontrer notre solidarité.

Isabelle Brais ira finalement seule à l’évènement qui était prévu sur le plan original, à Orford.

Guillaume Simard-Leduc parle avec l’attachée de presse de Québec solidaire pour organiser la mêlée conjointe à Gatineau : « Les deux partis du changement ensemble! »

Ça fait l’affaire de Guillaume.

Deux heures de route plus tard, les deux chefs sont à Gatineau ensemble, l’air également consterné et soucieux, la mine sérieuse. Ils posent des questions au maire, à la Croix-Rouge, écoutent attentivement. Les caméras tournent. Manon Massé et François Legault s’embrassent devant les journalistes.

Pas un mot sur le 1er octobre. On ne peut rien tenir pour acquis. La CAQ sait bien qu’à ce stade-ci, personne n’est totalement à l’abri de la tempête.

Notre journaliste a lancé l’invitation aux quatre principaux partis politiques. Trois d’entre eux ont accepté de nous laisser entrer dans les coulisses de leur campagne. L’équipe du premier ministre sortant a décliné.