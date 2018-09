D'après les entrevues d'Annie-Claude Luneau

Parti québécois

Pour la première fois en 42 ans, aucun candidat sortant ne se présente en Abitibi-Ouest. Sylvain Vachon, ancien président de l’Union des producteurs agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue, tentera de succéder à François Gendron en tant que candidat du Parti québécois.

Être président de l’UPA, c’est faire de la politique, et moi je souhaitais être davantage dans l’action, pas seulement pour les agriculteurs, mais pour tous les citoyens de la circonscription et M. Gendron, en prenant sa retraite, il y avait une façon pour moi, une fenêtre qui s’ouvrait. On ne fait pas de la politique avec des sondages, selon moi, on fait de la politique par conviction, par valeur , a-t-il déclaré.

À écouter : Entrevue avec Sylvain Vachon, candidat du PQ

Coalition avenir Québec

La candidate de la CAQ, Suzanne Blais, mise quant à elle sur son succès en tant que femme d’affaires pour aller chercher le vote de ses électeurs. Si elle avoue ne pas être la plus à l’aise en entrevue, elle assure qu’elle connaît bien sa région.

Je suis en politique depuis juillet, alors pour moi, le marathon est très gros, [il y a] beaucoup de choses à apprendre. Le travail de mon entreprise aussi. C’est sûr que des fois, comme vous le sentez, il y a de l’anxiété et tout ça, mais c’est tout à fait normal. Il faut se donner un peu de temps pour bien faire les choses, mais je suis là pour bien faire les choses et j’ai une priorité, l’intégrité , affirme-t-elle.

À écouter : Entrevue avec Suzanne Blais, candidate de la CAQ

Québec solidaire

Pour sa part, Rose Marquis, bien connue dans le milieu de l’éducation, tentera de faire une percée pour Québec solidaire. Active dans le milieu syndical depuis plusieurs années, la native de La Sarre sait livrer une bataille.

À travers mon travail [d’éducatrice], je me suis impliquée au niveau syndical, donc pendant 13 ans, j’ai été présidente du Syndicat des professionnels et professionnelles du Nord-Ouest. Je pense que ça a contribué [à m’amener en politique], parce que Québec solidaire rejoignait plusieurs de mes valeurs, de ce que j’avais partagé au niveau du syndicat , raconte-t-elle.

À écouter : Entrevue avec Rose Marquis, candidate de QS

Parti libéral du Québec

Martin Veilleux en est quant à lui à sa deuxième campagne électorale. Il avait été défait par François Gendron, alors qu’il se présentait pour le Parti libéral du Québec, en 1998.

Ce n’est pas un hasard de la vie, la politique, je suis tombé dedans quand j’étais petit. Je m’étais présenté d’ailleurs il y a 20 ans jour pour jour, j’étais en campagne pour le Parti libéral dans Abitibi-Ouest. Pour moi c’est un objectif, je suis tombé dedans. Pour moi, c’est une vocation , témoigne-t-il.