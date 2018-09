Le 29 juin, la juge Chantal Corriveau avait statué que les activités de l’entreprise, qui veut créer une plateforme de transbordement de céréales et de légumineuses près des résidences du secteur de Viauville et du port de Montréal, respectaient le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, et pouvaient être exercées à l’extérieur.

La Ville estime toutefois que la juge a mal interprété le règlement et a erré en déclarant que l'entreprise peut exercer ses opérations à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur d'un bâtiment.

Un terrain près du port de Montréal

Selon l’entreprise familiale, qui a également des installations en Colombie-Britannique, son autre site montréalais situé rue Wellington, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, a atteint sa capacité maximale.

Son président, Charles Raymond, a donc acheté en 2016 un terrain situé dans l’est de l’île près du port de Montréal, au coût de 20 millions de dollars, dans une zone que l’ancienne administration municipale avait désignée pour être la future « Cité de la logistique ». Ray-Mont Logistiques a par la suite entamé des travaux de décontamination.

L’entreprise Ray-Mont Logistiques se dit prête à aménager un parc et une piste cyclable sur son terrain à la suite de ses travaux de décontamination. Des citoyens se baladent sur le sol fortement contaminé par l’ancienne fonderie Canadian Steel. Photo : Radio-Canada/Julie Marceau

Mais en mars 2017, l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve refuse de lui octroyer un permis de construction, alléguant que ses activités ne sont pas « conformes » à la règlementation, ce que dément l’entreprise, qui intente une poursuite.

Dans son jugement rendu cet été, la juge Corriveau a donné raison à Ray-Mont Logistiques et ordonné à l’arrondissement d’évaluer à nouveau la demande de permis.

Elle a en outre ordonné à la Ville de payer les frais judiciaires engagés par Ray-Mont Logistiques dans ce dossier.

Dans sa déclaration d’appel déposée le 20 août, la Ville soutient que la juge aurait dû « faire preuve de retenue quant à la décision du conseil d’arrondissement » et rappelle que « la classification des usages dans le Règlement d’urbanisme constitue un pouvoir discrétionnaire de l’arrondissement ».