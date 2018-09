L'administration municipale a offert 20 000 $ à Croisières Baie-Comeau pour que des activités familiales soient organisées pour l'occasion.

Il fallait sortir l'artillerie lourde pour accueillir le Disney Magic, qui visite également Saguenay et Québec.

On a une fois pour faire bonne impression. C'est cette fois-là et il ne faut pas manquer notre coup. Yves Montigny, maire de Baie-Comeau

Le navire Disney Magic mouille dans les eaux de la baie des Ha! Ha! Photo : Radio-Canada/Denis Lapierre

La population a pu profiter d'activités familiales toute la journée, comme le résume cette résidente : « le parc, les enfants, les jeux gonflables, puis de voir ça de loin, c'est quand même impressionnant ».

Une journée pédagogique a même été déplacée pour que les élèves des écoles primaires et secondaires se joignent à la fête.

Mais certains se sont dit déçus de constater que l'accès au quai était interdit pour la journée. « On ne peut pas bien voir, c'est certain. Pouvoir se rapprocher un peu plus, le voir de plus près, ça aurait été le fun. »

Sylvie Bouchard, de Pointe-aux-Outardes, se dit déçue pour les enfants qui n'ont pas pu s'approcher davantage pour voir les personnages du navire de croisières Disney Magic. Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

On pensait qu'on allait être capables d'aller voir au bateau, puis aller voir les personnages, mais on n'a pas pu. Sylvie Bouchard, résidente de Pointe-aux-Outardes

Comme des centaines d'enfants descendaient du Disney Magic, Croisières Baie-Comeau a dû installer des barrières de sécurité sur le quai.

La directrice générale de Croisières Baie-Comeau, Renée Dumas, a justifié cette mesure d'exception. « Au lieu d'être la largeur du quai au complet on restreint un accès, justement pour éviter qu'un enfant trébuche et passe par-dessus le quai. »

Certains se sont contentés de se photographier avec le navire en arrière-plan. Les croisiéristes, eux, sont sortis du navire en masse et la grande fête a été populaire auprès des citoyens.

Le maquillage des enfants pour accueillir les visiteurs du Disney Magic à Baie-Comeau Photo : Radio-Canada/Benoît Jobin

Le but d'un tel déploiement, c'est d'inciter la compagnie Disney Cruise Line à adopter Baie-Comeau.

« Dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, peu importe! Quand ils vont être prêts à revenir sur le Saint-Laurent, dans tout le Canada, la Nouvelle-Angleterre, bien, nous, on va être prêts à les accueillir et on va avoir fait nos preuves aujourd'hui », soutient Renée Dumas.

Le paquebot qui transporte 1750 passagers et 945 membres d'équipage sera de retour à Baie-Comeau dimanche, avec une clientèle différente à bord.

D'après le reportage de Marlène Joseph-Blais