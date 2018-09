L’homme de 30 ans purge une peine de prison à perpétuité pour le meurtre de Catherine Campbell, 36 ans, dont le cadavre a été trouvé sous le pont Macdonald à Halifax, en septembre 2015.

En août, on apprenait que le ministère d’Anciens Combattants Canada lui payait un traitement pour soigner un trouble de stress post-traumatique causé par le meurtre.

Pourtant, Christopher Garnier n’est pas un ancien combattant. Il pouvait profiter de cette subvention parce que son père en est un et que les proches d'un vétéran peuvent profiter d'une aide médicale.

Seamus O'Regan est député de St. John's-Sud–Mount Pearl, qui englobe Saint-Jean de Terre-Neuve et ses environs. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Fin des subventions pour les proches en prisons

Or, le ministre des Anciens Combattants, Seamus O'Regan, a indiqué mardi que cette situation ne serait plus possible si le proche en question se retrouve en prison.

Dorénavant, les avantages médicaux ne seront plus offerts aux membres de la famille d'un ancien combattant qui sont incarcérés dans un établissement provincial ou fédéral. Seamus O'Regan, ministre des Anciens Combattants

Il indique que la responsabilité d’offrir et de payer des soins médicaux ou non relève maintenant des centres correctionnels.

Le ministère refuse de donner des détails sur le cas de Christopher Garnier évoquant le respect de la vie privé.

Le ministre souligne toutefois que les changements à la politique ont été effectués à la lumière de ce qui s'est passé avec Christopher Garnier .

La policière Catherine Campbell. Photo : CBC/Jeff Babineau/Facebook

Le nombre de personnes touchées est inconnu

Le nombre de personnes touchées par cette décision n'est pas connu.

Ancien Combattants Canada indique qu'il ne tient pas de registre sur le nombre de membres de la famille des anciens combattants incarcérés qui reçoivent des prestations du ministère.

Christopher Garnier a été reconnu coupable du meurtre de Catherine Campbell, une agente du service de police de Truro, dans un appartement d’Halifax, le 11 septembre 2015.

Ils s’étaient rencontrés quelques heures plus tôt dans un bar du centre-ville. Il a placé son corps sans vie dans un bac de compostage et l’a traîné jusqu’au pont Macdonald.