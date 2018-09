Nous sommes une communauté qui vit et survit dans un environnement minoritaire. Nous sommes une communauté qui réussit à faire fleurir une langue malgré tous les défis qui se présentent et aujourd'hui est la journée parfaite pour célébrer ça et en être fier , a mentionné Yasmine Zemni, une élève de la 11e année de l'École secondaire publique Gisèle-Lalonde.

La jeune femme poursuit en soulignant que la place du français doit être présente le débat public. Je pense que la représentation de la francophonie sur le plan politique reste un dossier très important, le fait d'avoir des députés qui siègent au niveau provincial, fédéral et même des gens à la table du conseil municipal , ajoute-t-elle.

Sans oser en faire un enjeu électoral, le maire sortant de la ville d'Ottawa, Jim Watson, a reconnu qu'il y a place à l'amélioration en ce qui a trait à la valorisation de la langue française à Ottawa. Pour moi, le niveau de services qu'on offre est au minimum. C'est nécessaire pour nous de continuer à améliorer les services , a mentionné M. Watson, qui s'était fait critiquer en janvier pour avoir passé sous silence la reconnaissance officielle par l'Ontario de la politique de bilinguisme d'Ottawa.

En pleine campagne pour les élections municipales du 22 octobre à Ottawa, seulement 3 des 12 candidats à la mairie de la capitale fédérale possèdent un site web avec un volet en français.

Un constat qui a fait réagir certains participants à la Journée des Franco-Ontariens. Ça prend une voix francophone pour que le français retrouve ses lettres de noblesse à l'Hôtel de Ville d'Ottawa, a souligné Diego Elizondo, un candidat au poste de conseiller municipal pour Orléans.

Au niveau provincial, la perte du ministère des Affaires francophones avec l'arrivée de Doug Ford au pouvoir inquiète M. Elizondo.

Surtout avec ce qu'on voit à Toronto, le changement de composition du conseil municipal, ça aussi c'est inquiétant pour la représentation qu'il peut y avoir à Ottawa. Déjà que les francophones, il n'y en a pas beaucoup [chez les] conseillers, si jamais il y en a moins de conseillers, ça va être encore plus difficile d'avoir des francophones assis à la table du conseil , soutient-il.

M.Elizondo se réjouit toutefois de savoir que le projet de l'Université de l'Ontario français va aller de l'avant.

Des échos du Nouveau-Brunswick jusqu'en Ontario

Les participants à la Journée des Franco-Ontariens n'ont pas pu éviter de discuter de l'élection de trois candidats de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick lundi soir, une formation politique qui prône, entre autres, la fusion des réseaux francophone et anglophone de la santé et l'abolition du Commissariat aux langues officielles.

L’élection de Michelle Conroy, Kris Austin et Rick DeSaulniers, des porte-couleurs de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, ravive des inquiétudes qui demeurent quant à la place du français en Ontario.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a réagi à cette nouvelle lors de son passage à l'École secondaire catholique l'Escale, à Rockland dans l’Est ontarien.

Il soutient qu'il se bat au quotidien pour la dualité linguistique et le fait français.

Une des raisons pour laquelle je suis ici aujourd’hui, c’est pour célébrer cette diversité-là, célébrer le fait français en Ontario, la fierté d’être franco-ontarien et l’importance de faire en sorte que la culture francophone s’épanouisse partout au Canada, incluant au Nouveau-Brunswick , fait valoir M. Rodriguez.

Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez et le député libéral fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, affirment qu'ils défendent le fait français quotidiennement. Photo : Radio-Canada/Denis Babin

De son côté, le député libéral fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin, ne croit pas que les politiciens peuvent freiner le fait français.

Peu importe qui va être élu, la préservation de la langue va toujours rester parce que le peuple le demande, les Franco-ontariens le demandent, nous nous sommes battus pour obtenir nos droits, je suis confiant que les minorités linguistiques vont toujours demeurer , dit-il.

