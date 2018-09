Un texte de Jean-Philippe Martin

Les Wesmans de l’Université de Winnipeg seront les visiteurs pour l’occasion tandis que les Rams de l’Université Ryerson, championnes canadiennes en titre, seront les adversaires du côté féminin.

Pour les joueurs du Rouge et Or, ces deux rencontres marquent le début d’un périple qui les mènera jusqu’au championnat canadien universitaire, qui sera présenté à Québec en mars prochain.

Déjà assuré d’une place dans le tableau final comme formation hôte, le Rouge et Or misera sur son joueur étoile, le Chillien Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos.

Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos sera le joueur-clé du Rouge et Or encore cette saison. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval/Mathieu Belanger

Seul joueur de cinquième année au sein du groupe, « Vicho », comme on le surnomme, est bien conscient que les attentes seront grandes envers lui.

« C’est comme ça depuis que j’ai joué mon premier match à mon arrivée en 2014, répond avec le sourire le sympathique joueur. J’avais très bien joué et donc à partir de là, j’ai fixé un standard élevé. »

C’est sûr que j’ai peut-être plus de responsabilités que d’autres, mais c’est aussi pour cette raison que j’ai accepté le défi de venir à l’Université Laval. Vicente Ignacio Parraguirre Villalobos, attaquant, Rouge et Or de l'Université Laval

Bien sûr, le grand attaquant n’est pas seul et le groupe en place semble avoir trouvé une façon de bien travailler ensemble.

Selon l’entraîneur Pascal Clément, cela n’est pas étranger au fait que la moitié des joueurs de l’édition actuelle proviennent du même programme collégial : les Titans du Cégep Limoilou.

« Dans les succès du passé, ç’a été une recette intéressante d’avoir un noyau d’athlètes qui se connaissent et qui ont gagné ensemble des championnats canadiens ou qui ont fait des finales ensemble. »

Dans le vestiaire, il se passe quelque chose dans un groupe qui sait ce que ça prend pour gagner et qui contamine les autres. Pascal Clément, entraîneur-chef, Rouge et Or de l'Université Laval

Mais Pascal Clément ne se leurre pas non plus : son équipe n’est pas la meilleure au pays en ce moment, « loin de là », dit-il.

Et l’entraîneur croit qu’il faudra attendre la veille du championnat pour savoir si son groupe peut espérer remporter les grands honneurs.

« Ça va prendre de la folie. Et de la folie qui se rapproche de la foi. Pendant l’année, on va frapper notre Waterloo, de bonnes équipes vont nous remettre à notre place. Mais c’est dans le processus qu’on va voir si on est une équipe championne. »

D’ici là, l’entraîneur donnera tous les outils à ses joueurs pour que ces derniers soient fin prêts pour le début du championnat.

Le plan prévoit entre autres de jouer le plus souvent possible sur le court du PEPS.

« Quand va arriver le jour J, on va être chez nous dans notre confort », explique l’entraîneur du Rouge et Or qui accueillera aussi l’Université Thompson River le week-end prochain et l’Université Brandon au Manitoba durant les Fêtes.

Une maturité qui surprend

Ce que les joueurs du Rouge et Or s’apprêtent à vivre cette année, leurs consoeurs de l’équipe féminine l’ont vécu à la fin de la saison dernière.

Les Carabins de l'Université de Montréal ont vaincu le Rouge et or de l'Université Laval en trois manches pour s'emparer du 5e rang au pays. Photo : Rouge et Or de l'Université Laval/Mathieu Belanger

La troupe d’Olivier Caron a vécu l’intensité d’un championnat canadien à domicile.

Bien que l’équipe ait dû se contenter d’une 6e place, l’entraîneur estime que ses joueuses en ont retiré une expérience fort enrichissante.

« Les filles de deuxième et de troisième année sont matures et ça me surprend, dit-il. La qualité du jeu lors du championnat, le niveau de stress, le plaisir de performer aussi; tout ça fait en sorte qu’elles ont découvert quelque chose de plaisant et qui les motive. »

Le championnat canadien a peut-être aussi permis à Olivier Caron et ses athlètes de relever le premier grand défi de la prochaine saison : former un groupe uni alors que cinq nouvelles joueuses se greffent au noyau.

« Les anciennes ont réussi à ramasser les cinq recrues et les mettre dans le bain, de leur dire: “C’est comme ça qu’on marche, qu’on s’entraîne, qu’on évolue.” Je ne sais pas ce qui s’est dit, mais je sens que les nouvelles joueuses me font confiance. Tout le monde travaille fort. »

Le Rouge et Or aura la chance d'évaluer si sa préparation est à point grâce à ces deux matchs contre l’Université Ryerson.

« Ça va être un beau défi. La majorité des filles qui étaient [à Ryerson] l’an passé sont encore là. On va vraiment être capable de voir où on s’en va avec cette équipe-là cette année après ce match-là », a conclu Olivier Caron.