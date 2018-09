Un texte d'Angie Bonenfant

Nous vous proposons une liste de mesures à prendre, nullement exhaustive, mais fortement utile.

Le système d'alerte du CRTC est conçu pour envoyer des messages aux téléphones 4G LTE, et certains modèles plus anciens ne sont pas compatibles. Photo : Radio-Canada/Warren Kay

Sachez faire la différence entre une alerte et une veille de tornade

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Il est conseillé de savoir la différence entre une alerte et une veille de tornade. Une alerte de tornade signifie qu'une tornade touche déjà votre région ou est sur le point de le faire. Respectez les consignes des autorités. Une veille de tornade signifie qu'une tornade pourrait frapper votre région. Suivez de près les nouvelles.

Des résidents de Dunrobin tentent de récupérer des effets personnels dans les décombres de leur maison dévastée par la tornade. Photo : La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

Repérez à l'avance les endroits sécuritaires

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

À la maison : le sous-sol est votre meilleur ami, sinon privilégiez une petite pièce intérieure au rez-de-chaussée, comme une salle de bains, un garde-robe, un arche de porte ou un couloir. Vous n'avez pas de sous-sol? Abritez-vous sous une table ou un bureau lourd. Éloignez-vous des fenêtres, des portes et des murs extérieurs.

Au bureau ou dans un immeuble d'appartements : cherchez refuge dans une pièce intérieure ou dans un couloir, idéalement au sous-sol ou au rez-de-chaussée. N'utilisez pas les ascenseurs et éloignez-vous des fenêtres.

Des sinistrés constatent les dégats dans le secteur Mont-Bleu. Photo : Radio-Canada/Lorian Bélanger

Établissez un plan d'urgence

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Jean Savard, directeur des opérations à la Sécurité civile du gouvernement du Québec, suggère fortement aux citoyens d'établir un plan familial d'urgence. « Rien de compliqué », indique-t-il, « mais avoir sous la main les numéros de téléphone des différents services d'urgence. Lorsqu'une tornade frappe, on n'est pas nécessairement avec ses enfants qui peuvent se trouver soit à l'école ou au magasin. Statuez tous ensemble d'un point de ralliement. Quand l'événement est passé, vous saurez où vous rejoindre. »

Une roulotte renversée par une tornade. Photo : Reuters/Thilo Schmuelgen

Méfiez-vous des faux abris

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Évitez les voitures et les maisons mobiles, parce qu'elles ne sont pas ancrées dans le sol. Rappelez-vous que près de 50 % des décès causés par les tornades se produisent dans des maisons mobiles. Si aucun abri solide n'est à votre portée, étendez-vous dans un fossé, mais soyez à l'affût des inondations causées par les averses. Soyez toujours prêts à vous déplacer.

Les bâtiments ayant un toit immense, comme les gymnases, les églises ou les granges sont également à éviter, car les toits sont susceptibles de s'effondrer. S'il vous est impossible de changer d'endroit, réfugiez-vous sous une structure solide comme une table ou un bureau.

Une tornade à l'horizon Photo : Fournie par David Mozdzen

Éloignez-vous de la tornade

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Cette dernière recommandation peut sembler évidente, mais « souvent les gens peuvent être attirés par ces phénomènes météorologiques. C'est impressionnant et on veut aller les voir de près parce que ça va former des cônes ou des nuages particuliers, mais il faut s'en éloigner le plus possible, trouvez un endroit sûr, attendre que l'événement passe et suivre les consignes des autorités », insiste M. Savard.

Source : Environnement Canada, Sécurité publique Québec, Croix-Rouge