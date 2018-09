Un texte de Michel-Félix Tremblay

Québec solidaire est le seul parti qui répond favorablement à l'Alliance des MRC de l'Est-du-Québec, qui a demandé aux principaux partis de s'engager, en faveur d'une nouvelle commande d'énergie éolienne de 300 mégawatts (MW).

Elle veut assurer la viabilité de cette industrie jusqu'au remplacement des infrastructures des parcs existants qui débutera en 2022.

Québec solidaire estime que le vaste plan pour sortir la province de « l'économie du carbone » rend nécessaire la création de nouveaux parcs éoliens d'ici 2030.

On met tout en place pour favoriser l'utilisation des véhicules électriques où on augmente la quantité de bornes de rechange. Carol-Ann Kack, candidate Québec solidaire, Rimouski

Ce vaste plan de soutien à la filière éolienne permettrait de créer 3000 emplois surtout dans les régions de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, prétend le parti.

Le modèle d'affaires développé récemment, soit un partenariat entre des entreprises privées et des MRC serait abandonné. Québec solidaire donnerait le mandat à Hydro-Québec Production de développer et d'exploiter les nouveaux parcs éoliens.