Un texte d'Angie Bonenfant

« On doit travailler avec les propriétaires et les électriciens pour raccorder chacune des maisons, mais le réseau sera disponible, à partir de maintenant, pour chacune des maisons où ce sera possible de le faire », a-t-il déclaré.

M. Martel a toutefois prévenu que certains propriétaires devront « attendre des semaines, voire des mois » avant le retour de l'électricité à leur domicile, étant donné que certains immeubles auront besoin d'importantes réparations.

Le PDG s'est dit particulièrement fier du travail de ses employés, qui ont dû remplacer une soixante de poteaux électriques abattus par la tornade. Il a appelé du renfort de partout en province pour accélérer les travaux à Gatineau.

Éric Martel a également vanté le travail de la Ville de Gatineau dont l'efficacité était exemplaire, selon lui.

« Dans les derniers mois, la ville de Gatineau a été touchée par d'autres événements [les inondations], a-t-il souligné. Alors, elle avait déjà l'expérience de déployer un poste de commandement et d'adresser ce genre de situation-là. »

Ça tient du miracle qu'il n'y a pas eu de décès suite à cet événement- là. Éric Martel, pdg, Hydro-Québec

Dans les prochains jours, l'heure sera au bilan, mais pour le moment, M. Martel n'ose pas faire de comparaison entre les événements de vendredi dernier et la crise du verglas de 1998.

Le président d'Hydro-Québec Distribution, Éric Filion (au centre), était de passage à Gatineau, dimanche, pour mobiliser les troupes après le passage d'une tornade de catégorie EF3. Photo : Courtoisie - Hydro-Québec

Son collègue à la table du conseil d'administration, le président d'Hydro-Québec Distribution Éric Filion, qui était de passage à Gatineau dimanche, a dit que le travail était tout aussi exigeant aujourd'hui qu'il y a 20 ans.

« Le verglas en 1998, en termes de superficie et de réseau, c'était plus important. Dans ce cas-ci, c'est géographiquement plus localisé. Mais c'est sûr que les dommages sont importants également », a-t-il relaté.

Le réseau était complètement démoli. Ça, ce sont des ampleurs qu'on n'a pas vues ailleurs. Éric Filion, président Hydro-Québec Distribution

« Lorsqu'il y a des événements de pannes importantes comme ça, nos gens sont sur des périodes de travail d'environ 16 heures. Ils travaillent de longues heures dans des conditions difficiles et complexes », indique M. Filion. « Je retiens qu'on a une équipe qui a fait un travail de coopération remarquable entre les différentes unités. Des gens très engagés et très résilients. C'est un engagement inconditionnel. »