Les données proviennent de l'Enquête sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire (ESSIMU), qui a été conduite à l'hiver 2016 au sein de six universités francophones. Au total, 9284 personnes ont participé, dont 713 membres du personnel de l'UdeS ainsi que 1575 étudiants sherbrookois.

Ce qui est rassurant, c’est de voir que notre situation se compare au portrait provincial qu’on avait fait réaliser dans le cadre de l’enquête ESSIMU. Ce n’est pas plus alarmant, mais ce ne l'est pas moins non plus , relève la professeure Geneviève Paquette.

Le rapport révèle notamment que la violence sexuelle est plus souvent subie de la part d’un collègue masculin, tant chez les étudiants que chez les employés. Au sein de l’UdeS, une personne sur cinq a par ailleurs été témoin de violence sexuelle en milieu universitaire ou a reçu une confidence à ce sujet.

Notre grand défi, c'est le défi de la communication , note Jocelyne Faucher, secrétaire générale et vice-rectrice à la vie étudiante.

Il faut vraiment trouver une façon de bien répéter les messages, de les rendre disponibles sur des sites Internet, sur des outils utilisés par les étudiants et le personnel également pour informer des ressources qui existent à l'université et à l'extérieur , mentionne-t-elle.

Des mesures à prendre

L'Université de Sherbrooke a déjà mis en place des mesures pour contrer les violences sexuelles. Du travail reste cependant à faire.

L'établissement veut notamment encourager les victimes à dénoncer davantage. Plus de 40 % des victimes n’ont jamais parlé des événements de violence sexuelle en milieu universitaire à qui que ce soit et 90 % ne le dévoilent pas aux instances de l’UdeS. Selon la professeure Geneviève Paquette, il faut mieux outiller le personnel et les étudiants à recevoir les confidences des victimes de violence sexuelle.

Maintenant, il s'agit d'implanter tout ça de manière durable pour que sur nos campus ou lors de nos activités sociales à l'extérieur du campus, on sache qu'à l'Université de Sherbrooke, toute personne est formée pour prévenir les situations de violence sexuelle et pour intervenir , insiste-t-elle

L'ampleur de la tâche n'est pas mince, admet-elle. Il y a beaucoup de travail à accomplir pour procéder à un changement de culture.

L'Université de Sherbrooke doit adopter d'ici la fin de l'année une politique pour prévenir et combattre les violences sexuelles.