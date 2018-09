Avec les informations de Lise Millette

Le projet est bien entamé, bien enclenché, et il me fera plaisir, dans un gouvernement libéral, d'appuyer ce projet avec deux chambres. On sait que la prise en charge représente un coût majeur, a souligné le candidat , qui mentionne qu'il s'agit d'un engagement ferme.

M. Veilleux rappelle que la Ville de La Sarre a fait le don d'un terrain pour accueillir cette nouvelle maison. Il n'y a toutefois aucune date pour ce qui est de la réalisation concrète du projet.

Le candidat libéral en Abitibi-Ouest estime que cette nouvelle maison n'est pas un luxe pour la région.