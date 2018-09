La directrice du bureau canadien sera Erin Elofson, qui dirigeait auparavant les équipes des ventes de Facebook Canada. Mme Elofson a également travaillé pendant 11 ans sur le partenariat entre Microsoft Canada et BMO Groupe financier.

L’équipe d’Erin Elofson se concentrera sur la vente d’espaces publicitaires auprès des entreprises canadiennes.

« Nous avons une forte base d’utilisateurs passionnés au Canada, et les entreprises ont une belle occasion de se rapprocher de ces gens qui réfléchissent activement à ce qu’ils veulent faire ou acheter dans un avenir proche », a déclaré Jon Kaplan, directeur mondial des partenariats à Pinterest dans un communiqué.

« Les entreprises canadiennes ont l’occasion d’offrir les bons produits et services aux [utilisateurs de Pinterest] afin de leur permettre de réaliser leurs aspirations, et il me tarde de travailler avec elles », a indiqué Erin Elofson.

Pinterest indique qu’elle compte offrir aux agences publicitaires de pouvoir cibler les Canadiens francophones d’ici la fin de l’année.

Quelque 12 millions de Canadiens utilisent Pinterest chaque jour, indique l'entreprise.