Un texte de Lyssia Baldini

C'est lors de son arrivée au CAVA, en janvier 2018, qu'Em Lamache, le directeur adjoint, a voulu créer le projet de réconciliation. Selon lui, les échanges sur les relations entre les peuples autochtones étaient le plus souvent lancés par les Premières Nations elles-mêmes.

Em Lamache, instigateur du projet de réconciliation du CAVA Photo : Radio-Canada

« On a une histoire similaire et particulière avec les Premières Nations et le peuple métis. Alors, pour moi c'était une belle occasion de commencer cette conversation à travers l'art, parce que l'art est un très bon média pour passer au travers d'émotions qui peuvent être difficiles et pour lesquelles on n'a peut-être pas les mots », explique Em Lamache.

Il a donc voulu représenter l'unité entre les deux cultures en créant des tables rondes et le projet des grosses têtes pour les Journées de la culture en Alberta.

Le lapin, la première des quatre grosses têtes du CAVA Photo : Radio-Canada/Mae Anderson

Le directeur adjoint a proposé le projet à Virginie Rainville, une artiste en arts visuels, afin qu'elle agisse en tant que mentore francophone, puis à l'artiste autochtone Mike Holden pour qu'il soit l'autre mentor. Les deux artistes se divisent la tâche : Virginie s'occupera de la structure, et Mike, de la finition.

Nikayla Shaw, artiste autochtone Photo : Radio-Canada

« Dernièrement, j'ai eu beaucoup de difficultés et je me suis retrouvée dans la rue », explique Nikalyla Shaw, une des jeunes Autochtones participantes. « Mike m'a encouragée à participer au projet parce que j'ai toujours été une artiste. Mais, quand on vit dans la rue, on n'a pas vraiment le moyen d'exprimer notre art. Je travaille sur une grosse tête de lapin et je ne sais pas comment ça va sortir, mais ça commence à prendre forme! »

Ce qui devait être au départ la réalisation de deux grosses têtes, soit deux jeunes par tête, s'est rapidement transformé en une plus grande production.

Virginie Rainville, artiste francophone en arts visuels Photo : Radio-Canada

Les jeunes étaient tellement excités à l'idée de faire chacun la représentation de leur symbole qu'on a décidé d'y aller avec quatre têtes. Virginie Rainville, artiste francophone en arts visuels et mentore du projet

Les artistes ont choisi de représenter quatre têtes différentes, quatre symboles de la culture autochtone : le loup, le lapin, l'oiseau-tonnerre et le guerrier.

Le mélange d'eau et de farine produit une colle qui servira à coller les journaux Photo : Radio-Canada

C'est toute une technique. Il faut d'abord choisir la forme et le sujet de cette tête. Il faut ensuite gonfler un gros ballon jusqu'à ce que la taille souhaitée. Puis, il faut appliquer du papier journal sur le ballon, en le collant avec un mélange d'eau et de farine.

L'oiseau-tonnerre représente un dieu dans la culture autochtone Photo : Radio-Canada

Il faut appliquer quatre couches avant de pouvoir faire éclater le ballon et obtenir la structure vide. Les pièces détachées, telles que les oreilles et le nez, sont ensuite rajoutées à la structure qui sera couverte de papier journal et de colle.

Le loup représente dans la culture autochtone la spiritualité Photo : Radio-Canada

Une fois que le tout est bien sec, il faut appliquer les couleurs et du vernis.

Les nouvelles têtes paraderont avec les sept anciennes durant les Journées de la culture, à Edmonton, le samedi 29 septembre à midi.

Deuxième oeuvre sur les quatre Grosses Têtes Photo : Radio-Canada

Vous pourrez les revoir lors du festival Heritage de même que lors de plusieurs autres manifestations dans la province au cours des prochains mois.