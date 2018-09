La fosse Moss s'ajoute aux installations déjà existantes de la Compagnie minière IOC, qui appartient à un consortium dont l’actionnaire majoritaire est Rio Tinto.

C'est l'emplacement le mieux situé pour continuer nos activités minières, continuer à être économiquement viable , dit le chef des opérations d’IOC, Thierry Martel.

La nouvelle fosse Moss augmentera la durée de vie des activités de IOC dans la région. Les opérations seront ainsi prolongées de 12 ans et se termineraient en 2079.

Pas de nouveaux emplois pour le moment

À partir du moment où Wabush 3 va entrer en exploitation, il y aura un déplacement des effectifs qui étaient sur l'ancien site vers le nouveau site, mais il n'y aura pas une augmentation significative d'emplois , avertit cependant l'économiste Mustapha Fezoui, du Réseau de développement économique (RDÉE) de Terre-Neuve-et-Labrador.



On célébrait l'ouverture de la mine Wabush 3, mardi au Labrador. Photo : Radio-Canada

La fosse Moss permettra aussi à IOC d'augmenter sa production, qui doit passer de 18 millions de tonnes à 23 millions de tonnes de minerai de fer dès l'an prochain.

Cette augmentation pourrait avoir des impacts économiques au Québec pour la ville de Sept-Îles, puisque le minerai de fer y est expédié, pour ensuite être exporté par bateau.

Il va y avoir plus de transbordement, plus de conducteurs de train et plus d'activité économique du côté de la région de Sept-Îles , affirme Sylvain Larivière, directeur général de Développement économique Sept-Îles.

Le projet Wabush 3 a été retardé à de nombreuses reprises au cours des trois dernières années. Le début de la production de la fosse Moss devrait débuter d'ici la fin 2018.

D’après un reportage de Marie Isabelle Rochon