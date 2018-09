Love-Ese Chile explique que tous les plastiques ne sont pas les mêmes et qu’il est primordial de comprendre les différences quand on met une politique en place. « Présentement, tout le monde est perdu au sujet des bioplastiques », lance-t-elle.

Mme Chile explique que les différentes sortes de plastique sont identifiées par un nombre de 1 à 7. Par exemple, le numéro 1 est réservé au plastique utilisé pour embouteiller des boissons, le 2, pour des contenants de lait et des sacs de plastique, mais les bioplastiques portent tous le numéro 7, qui est désigné comme une catégorie « autre ».

Or, Mme Chile soutient qu’il existe trois catégories de plastique durable : ceux qui sont faits à partir de bioproduits, ceux qui sont biodégradables et ceux qui contiennent ces deux plastiques à la fois.

Un des plus grands problèmes est qu’ils sont tous appelés bioplastiques, ce qui devient vraiment mélangeant. Love-Ese Chile, spécialiste en matière plastique

La spécialiste précise que les plastiques à base de bioproduits sont faits de ressources biologiques, alors que les plastiques biodégradables sont nommés ainsi parce qu’ils peuvent se décomposer. Elle ajoute que tous les plastiques en bioproduits ne sont pas biodégradables, et vice-versa, et que c’est pour cette raison qu’elle demande que la terminologie pour les décrire soit clarifiée.

« Nous avons besoin de loi pour les étiqueter, et d’infrastructures pour mieux les collecter et pour mieux les défaire et les recycler », conclut-elle.

Avec les informations de Clare Hennig, CBC