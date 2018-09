Un texte de Thomas Deshaies

Bon nombre de policiers portent ce bracelet pour témoigner de leur solidarité envers les agents du poste de police de Val-d'Or, le poste numéro 144, depuis les allégations dévoilées par le reportage de l'émission Enquête. Des femmes avaient affirmé avoir été victimes d'inconduites de la part de certains policiers de Val-d'Or.

Lorsqu'on est en situation d'autorité, quand on est policier, on n'affiche pas ses convictions, ni religieuses, ni syndicales, et surtout pas lorsqu'il y a une controverse locale , a déclaré M. Lisée.

Je demande aux policiers ici et ailleurs, n'affichez pas vos convictions, vous êtes payés pour appliquer la loi et représenter l'État. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois

Mettre fin aux déversements des eaux usées

Un gouvernement du Parti Québécois apporterait un soutien financier aux municipalités pour que cessent les déversements des eaux usées de la Ville dans les cours d'eau, a par ailleurs affirmé M. Lisée.

Lors de fortes pluies, les usines de traitement des eaux usées de nombreuses municipalités au Québec n'ont pas la capacité de recevoir toute l'eau usée provenant des résidences, ainsi que l'eau de pluie. Les villes doivent donc déverser l'eau pluviale et usée directement dans l'environnement, par l'entremise des ouvrages de surverse.

[On va] créer une situation où ce n'est plus possible, a déclaré M. Lisée. Comment accompagner [les municipalités] dans les investissements nécessaires à ce que les débordements deviennent exceptionnels.

En ce qui concerne les compensations pour la construction dans les milieux humides, M. Lisée s'engage à revoir le règlement provincial. Quand on met tout le monde de mauvaise humeur, ce n'est pas la loi qui est en cause, mais l'application du règlement, on a un ajustement sérieux à faire , a-t-il souligné.

Décentralisation et nations autochtones

Jean-François Lisée a martelé son souhait de décentraliser les pouvoirs. Il s'est aussi dit ouvert à la discussion en ce qui concerne les pouvoirs des communautés autochtones, lorsqu'interpellé sur leur rôle quant aux projets d'exploitation des ressources naturelles. On est prêt à continuer ce dialogue et voir s'il y a des ajustements à faire , a-t-il souligné.

Questionné sur l'enjeu des redevances minières, Jean-François Lisée s'est fait rassurant pour les minières.

Le régime minier est celui qu'on aime, il est là pour rester et je sais que les gens dans le secteur minier veulent de la prévisibilité. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois