Un texte de Laurie Trudel

Le partage de telles données par la Ville d’Ottawa a permis de mettre en lumière qu’une partie du quartier Vanier à Ottawa est construite sur d’anciens dépotoirs. L’exercice pour obtenir des informations semblables à Gatineau est beaucoup plus complexe.

Radio-Canada a demandé à la Ville de Gatineau de lui fournir un plan de localisation des anciennes carrières et des anciens dépotoirs situés sur son territoire. Le service des communications de la Municipalité a mis près d’un mois à fournir une carte qui indique l’emplacement sommaire d’une vingtaine d’anciens dépotoirs, de dépôts de matériaux secs, de sites d’enfouissement sanitaires et d’anciennes carrières, dont certaines sont désaffectées.

Cependant, l’historien Michel Prévost estime que de nombreuses informations manquent à cette carte.

L’emplacement d’une vingtaine d’anciens dépotoirs, de dépôts de matériaux secs, de sites d’enfouissement sanitaires et d’anciennes carrières. Photo : Radio-Canada

Informations manquantes

Le président de la Société d’histoire de l’Outaouais a localisé plusieurs dépotoirs ou anciennes carrières qui ne figurent pas sur ce document fourni par la Ville de Gatineau.

Vous m'avez montré des cartes où on ne voit rien pour le parc du Lac-Leamy. [...] Entre le boulevard Fournier et la rivière des Outaouais, c'était un immense dépotoir. Michel Prévost, président, Société d’histoire de l’Outaouais

Heureusement, c’est un parc, on n’a rien construit , se console l’historien.

Le parc Fontaine dans le Vieux-Hull. Photo : Radio-Canada

Michel Prévost ajoute que le parc Fontaine dans le Vieux-Hull devrait également être identifié comme un ancien dépotoir. « Avec le temps on a oublié que c'était un ancien lac, le lac Flora » souligne M. Prévost.

Le président de la Société d'histoire de l'Outaouais Michel Prévost estime que de nombreuses informations sur les dépotoirs sont manquantes. Photo : Radio-Canada

Peu à peu on s'est aperçu que les gens s'en sont servis comme dépotoir , ajoute-t-il.

L’historien s’explique mal pourquoi la municipalité n’a pas tenu compte de ces informations dans le document divulgué à Radio-Canada.

Moi j'ai l'impression qu'ils ont autre chose. Ça ne se peut pas qu'ils aient juste ça. [...] Ça me paraît presque impossible que ce soit les seuls documents. Michel Prévost, président, Société d’histoire de l’Outaouais

Un processus complexe

La carte envoyée à Radio-Canada ne précise pas non plus la délimitation des anciens dépotoirs et des anciennes carrières qui y sont identifiées. Il est donc impossible d’en déterminer la superficie.

La Ville de Gatineau s’en remet plutôt au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Notre demande a été transférée à la Direction des renseignements, de l’accès à l’information et des plaintes sur la qualité des services du Ministère. Les réponses se font toujours attendre.

Obtenir de telles informations s’avère également une opération complexe dans d’autres municipalités de l’Outaouais.

À titre d’exemple, le département d’urbanisme de Thurso affirme n’avoir aucun document ou aucune carte à ce sujet, et s’en remet également au ministère.

Cependant, Chelsea et Cantley ont été en mesure de fournir rapidement des cartes avec délimitations précises permettant de confirmer l’absence de construction résidentielle sur d’anciens dépotoirs ou carrières.

De l’information difficilement accessible pour la population

Comment un citoyen peut-il s’assurer qu’il ne s’apprête pas à construire une résidence sur un ancien dépotoir ou une ancienne carrière?

À Gatineau, la Ville n’effectue aucun test de la qualité des sols avant d’octroyer un permis de construction. Ces tests sont réalisés seulement pour des projets municipaux ou des terrains qui lui appartiennent.

L’avocat spécialisé en droit immobilier Me Richard Leblanc s’inquiète des conséquences légales pour les particuliers, dans le cas d’une problématique. Ne pas savoir n’est pas une défense, précise-t il.

La problématique c’est qu’il y a peu de gens, quand ils construisent, qui se posent vraiment la question et qui posent la question (aux autorités). Moi je le vois souvent comme un acte de foi. On espère que ça ne nous arrivera pas. Me Richard Leblanc, avocat spécialisé en droit immobilier

Lorsqu'un citoyen, un promoteur ou un agent immobilier veut savoir si un terrain ou une maison se trouve sur un ancien dépotoir, le MDDELCC affirme que l'historique d'un site donné peut être disponible.

Il faut acheminer une demande d’accès aux documents auprès d’organismes, municipalités ou ministères, avec un délai maximal de 30 jours. L’analyse par photo-interprétation peut aussi s’avérer efficace (analyse d’images satellites et de photographies aériennes) .

Un citoyen qui veut s'informer si un terrain donné est contaminé peut communiquer avec la Ville de Gatineau, qui tient un registre des terrains contaminés et décontaminés, à l’aide d’informations transmises par le MDDELCC. Le délai de réponse est généralement de 24 à 48 heures.

Tous les anciens dépotoirs ne sont cependant pas recensés dans ce registre.

Pour l'avocat spécialisé en droit immobilier Me Richard Leblanc, ces informations devraient être beaucoup plus accessibles, notamment pour les citoyens qui désirent réaliser une autoconstruction.

L'avocat Richard Leblanc, spécialisé en droit immobilier, croit que le registre des terrains contaminés devrait être accessible. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est un service que l’individu s’attend, lorsqu’on demande un permis, s’il y a de l’information sur un lot, que ça sorte. Je pense que c’est assez évident, comme demande à la Ville de Gatineau. Me Richard Leblanc, avocat spécialisé en droit immobilier

Risques pour la santé et la valeur des maisons

Les anciennes carrières ou anciens dépotoirs peuvent engendrer trois types de problèmes, selon Marie-Claude Génie, qui compile les données sur les anciens dépotoirs et est formatrice auprès des courtiers immobiliers au sujet des terrains contaminés.

La qualité de l’air peut être affectée, dont le risque d’émanation de biogaz Le sol peut être contaminé La portance du sol peut également être affectée

Ces problématiques peuvent diminuer de façon considérable la valeur d’une propriété et constituer un risque pour la santé.

Il n’y a personne qui veut d’une maison qui s'enfonce. Il n'y a pas personne qui veut une maison avec des biogaz qui s'infiltrent parce que là, on entre dans la santé des occupants. Marie-Claude Génie, présidente Immoproof

Selon les déclarations de Mme Génie à l’émission La Facture, la situation est particulièrement affolante à Montréal, mais celle-ci insiste pour dire que ce n’est pas mieux en région .