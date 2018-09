Le ministère avait déjà confirmé trois tornades, lundi. La première, de force EF1, s'est déplacée de Calabogie à White Lake, à l'ouest d'Ottawa. La deuxième, évaluée à EF3, a ravagé les secteurs de Kinburn et Dunrobin, à Ottawa, avant de toucher les municipalités de Pontiac et de Gatineau, en Outaouais. La troisième, de force EF2, a pour sa part touché les quartiers Arlington Woods et Greenboro, dans la capitale fédérale.

Selon Environnement Canada, les trois nouvelles tornades, toutes de catégorie EF1, ont respectivement frappé les environs de Val-des-Bois, le secteur du réservoir Baskatong et le nord d'Otter Lake.

La carte ci-dessous montre l’emplacement approximatif de certains des points d’impact recensés par Environnement Canada à la suite du passage des tornades et des rafales. Il est donc possible que des secteurs touchés par ces phénomènes météorologiques et les forts vents n’y soient pas indiqués.

La tornade qui a touché le secteur de Val-des-Bois avait des vents atteignant une vitesse de 135 à 175 km/h, selon Environnement Canada, qui indique avoir tiré cette conclusion après l'analyse d'images satellitaires. Après avoir parcouru environ 13 km vers l'est-nord-est, elle s'est dissipée près du village de Val-des-Bois , ajoute le ministère dans un sommaire météorologique publié mardi après-midi.

Une autre tornade s'est pour sa part formée près du réservoir Baskatong, à une trentaine de kilomètres à l'est de Mont-Laurier. [Elle] aurait parcouru environ 10 km en terrain majoritairement forestier, croisé le chemin Baskatong et se serait dissipée près du réservoir , toujours selon Environnement Canada.

Finalement, la sixième tornade confirmée par Environnement Canada a frappé un secteur forestier situé à 25 km au nord d'Otter Lake sur une distance d'environ 3 km. À moins de nouvelles informations, nous classons cette tornade dans la catégorie EF1 également , souligne le ministère.