Le Garde-Manger de Dolbeau-Mistassini, la Maisonnée d'Alma, l’Halte-Ternative de Jonquière et la Recette de Chicoutimi offrent désormais la possibilité d'acheter épices, farine, sucre, café, noix et légumineuses en vrac.

Cette offre dans l’air du temps répond à divers besoins.

C’est une volonté d’économie, mais aussi une volonté écologique et d’éviter le gaspillage alimentaire. Nathalie Lavoie, coordonnatrice, La Recette

Chaque épicerie communautaire a investi autour de 10 000 $ pour s'équiper. Les quatre épiceries se sont unies pour diminuer les coûts.

Les quatre épiceries ont eu le même investissement, ce qui a facilité au niveau des livraisons. Par exemple, les silos, on a été les quatre à se partager la livraison. C’est sûr que la force du regroupement a aidé beaucoup pour s’équiper souligne directrice générale de l’Halte-Ternative, Caroline Dubé.

Les épiceries vont offrir une gamme variée de produits en vrac. Photo : Radio-Canada

Autre nouveauté, les épiceries communautaires seront désormais ouvertes au grand public.

La Recette existe depuis 21 ans et elle est exclusivement pour les personnes à faible revenu. Plusieurs personnes nous disaient qu’ils aimeraient ça acheter à la Recette et encourager le projet, la mission. Donc là, on a un moyen pour le faire , ajoute Nathalie Lavoie.

Le grand public paiera les produits en vrac autour de 30 % de plus que les personnes à faible revenu.

Les épiceries communautaires assurent que ce prix reste comparable à ce qu'on voit dans les supermarchés.