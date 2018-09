Un texte de Mathieu Grégoire

Si la francophonie ontarienne a fait des avancées majeures depuis le tout premier lever du drapeau à Sudbury le 25 septembre 1975, il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour être à l’image de ce dont rêvent bien des jeunes Francos-Ontariens.

Ce rêve doit commencer par une déclaration de bilinguisme officielle du gouvernement de l’Ontario, croit J’Leigh Martin, une élève de North Bay. Une façon, explique-t-elle, de reconnaître à sa juste valeur la culture et le cheminement de la communauté francophone.

Je rêve qu’on puisse avoir un Ontario bilingue et plus de ressources pour que je n’aie pas peur de demander des ressources en français lorsque je vais à l’hôpital ou n’importe où dans la ville. J’Leigh Martin, élève de la 11e année à l'École secondaire catholique Algonquin

Pour que la francophonie rayonne davantage, « le public devrait en connaître beaucoup plus sur l’Ontario français », ajoute Dyral Burns, un confrère de classe.

Pour y arriver, il faut maintenir l’engagement de tout un chacun, soutient une autre élève.