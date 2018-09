Un texte de Olivier Roy Martin

Le document indique que l'ancien maire doit 5130,01 $ en taxes impayées à la Municipalité.

On retrouve aussi le Centre national des Naufrages du Saint-Laurent, organisme à but non lucratif toujours présidé par Denis Lejeune, selon le Registraire des entreprises du Québec. L'organisme cumule une dette de 9615,25 $ en taxes municipales.

La firme d'avocats spécialisée en droit municipal, Langlois Avocats, explique que le Centre national des Naufrages du Saint-Laurent pourrait rembourser ses dettes à la Municipalité en vendant ses locaux, par exemple. Les locaux sont fermés depuis 2015.

Le Centre national de naufrages du Saint-Laurent à Baie-Trinité Photo : Radio-Canada

Si l'organisme à but non lucratif ne s'entend pas avec la Municipalité avant la vente aux enchères pour défaut de paiement de taxes, n'importe qui pourrait acheter les biens immobiliers du Centre national des naufrages du Saint-Laurent lors des enchères, selon la firme Langlois Avocats.

Comme la Municipalité de Baie-Trinité est sous tutelle, c'est la Commission municipale du Québec qui doit fixer la date des enchères.

Cette date n'a pas encore été fixée, mais les procédures de vente pour taxes pourraient vraisemblablement commencer cet automne, selon la Commission municipale du Québec.

Radio-Canada a tenté, sans succès, de joindre le président du Centre national des naufrages, Denis Lejeune.

Des entreprises doivent des milliers de dollars à la Municipalité de Baie-Trinité

Selon les documents obtenus par Radio-Canada, les entreprises Almassa Baie-Trinité et la Scierie de Baie-Trinité, fermées depuis des années, doivent toujours payer près 3000 dollars pour des services rendus par la Municipalité.

La plus grosse dette provient de la compagnie à numéro 9334-5825 Québec Inc, qui cumule une dette de 36 813,35$ en taxes impayées à Baie-Trinité. Le premier actionnaire de cette compagnie, Garabed Maksoudian, réside à Montréal où l'entreprise est basée.

Deux ans pour payer, même après la vente pour taxes

Les contribuables associés aux 19 comptes en souffrance auront jusqu'au début des enchères pour défaut de paiement de taxes pour éponger leurs dettes.

Lorsque leurs propriétés immobilières auront été vendues, les contribuables auront deux ans pour les racheter, selon la Commission municipale du Québec, qui précise que la période de rachat est plus longue lorsqu'une municipalité est placée sous tutelle.