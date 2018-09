Il a plutôt rappelé que son ministère appuiera les gouvernements ontarien et québécois en vertu des Accords d'aide financière en cas de catastrophe.

Ces ententes font en sorte que le fédéral verse une aide financière aux territoires et aux provinces quand les frais d'intervention et de rétablissement en cas de catastrophe excèdent ce dont [ces derniers] peuvent raisonnablement s'acquitter . Ottawa a notamment aidé le Québec après les inondations de 2017 et la Colombie-Britannique lors des feux de forêt de l'an dernier.

C'était une très, très mauvaise tempête. Une des choses remarquables, c'est qu'il n'y a pas eu de perte de vie. Ralph Goodale, ministre fédéral de la Sécurité publique

Il sera important pour les gens de dresser des listes de leurs biens et de quantifier leurs pertes , a soutenu M. Goodale lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'il est impératif que les sinistrés s'inscrivent auprès de la Croix-Rouge pour que les autorités puissent avoir un portrait clair de la situation.

Le président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne, Conrad Sauvé, a d'ailleurs dit qu'environ 1500 personnes se sont enregistrées auprès de son organisme dans les derniers jours, tant à Gatineau qu'à Ottawa.

Le processus sera long. Chaque personne a été touchée différemment , a affirmé M. Sauvé, ajoutant que la Croix-Rouge sera présente pour accompagner les personnes sinistrées.

Par ailleurs, la Ville d'Ottawa a fait savoir, mardi après-midi, qu'elle pourrait annuler, réduire ou rembourser une partie des taxes foncières des propriétés dont le bâtiment a été détruit ou endommagé .

Pour aider ceux touchés par les tornades, la Ville pourrait annuler, réduire ou rembourser une partie des taxes foncières des propriétés dont le bâtiment a été détruit ou endommagé. Des détails sur les dommages et les réparations devront être fournis. — Ville d'Ottawa (@ottawaville) 25 septembre 2018

Entre pessimisme et optimisme

Parler, ça ne coûte rien. Je suis sûr qu'ils sont empathiques, mais on verra pour la suite a affirmé Sean McNally, un sinistré dont la résidence est une perte totale, en réponse aux propos du ministre Goodale.

Nombre de résidents et de bénévoles ont finalement pu avoir accès aux résidences sinistrées pour évaluer les dommages et commencer les travaux de réparation.

Greg Patacairk, le président de l'Association communautaire de Dunrobin et coordonnateur des bénévoles, a dénombré environ 400 bénévoles dans son quartier. Ceux-ci s'affairaient encore, mardi, à trier les débris et ils tentaient d'imperméabiliser les résidences.

Ce sera tout un processus, ça ne se réglera pas en quelques jours. Ça prendra des mois. Greg Patacairk, président de l'Association communautaire de Dunrobin

Ça va probablement prendre des mois pour rétablir la situation , a affirmé un bénévole, Chris Olive, qui coupait des branches d'arbre dans le secteur de Dunrobin. C'est la chose à faire, aider ses voisins.