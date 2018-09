L’annonce publicitaire d'une durée d’environ 2 minutes a été réalisée par le Frontier Centre for Public Policy (FCPP), un groupe de réflexion de Winnipeg, et diffusée sur les ondes de radios privées en Saskatchewan.

« Les Canadiens connaissent-ils toute la vérité au sujet des pensionnats autochtones? », demande, au début du message, l'annonceur Roger Currie.

« On nous a dit que le système des pensionnats est responsable de nombreux dysfonctionnements dans la société autochtone, comme l’abus d’alcool et de drogues, la violence familiale et les échecs scolaires », poursuit-il, avant d’énumérer des « mythes au sujet des pensionnats ».

« Les souffrances qu’ont vécues les enfants des pensionnats ont été transmises à la génération actuelle, peut-on entendre dans la publicité. En réalité, il existe peu de preuves que les mauvais traitements subis par les grands-parents aient eu un impact sur la réussite scolaire des générations suivantes. »

La publicité a été diffusée une fois, vendredi dernier, selon un porte-parole de l’entreprise Golden West Radio, responsable de stations de radios locales à Swift Current, à Humboldt, à Moose Jaw, à Estevan, à Weyburn et à Rosetown/Kindersley, en Saskatchewan.

Dans une déclaration envoyée, mardi, le président de l’entreprise, Lyndon Friesen, s’excuse des répercussions du message sur les auditeurs. Il affirme que l’annonce minimise l’effet des injustices des pensionnats sur les personnes autochtones et qu’elle ne reflète en aucun cas les idées de Golden West. Il indique que l’entreprise prendra des mesures pour éviter que de tels contenus ne se retrouvent sur les ondes de ses stations de radio à l’avenir.

Multiples réactions

Le chef de l'Assemblée des Premières Nations (APN), Perry Bellegarde, a qualifié de « honteuse » la tentative de minimiser les conséquences des pensionnats sur les milliers d’enfants qui y sont passés et leurs familles.

« Des recherches et des preuves accablantes montrent les effets négatifs et néfastes des pensionnats sur les enfants, les familles et la culture des Premières Nations », a-t-il rappelé.

Le directeur du Centre national pour la vérité et la réconciliation, Ry Moran, a quant à lui affirmé que le point de vue exprimé dans l’annonce n’est pas surprenant. Beaucoup de Canadiens estiment à tort, d’après lui, que le système des pensionnats était bon dans l’ensemble.

« C'était un système intrinsèquement assimilateur, conçu avec l'intention de changer de force les peuples autochtones en quelqu'un qu'ils n'étaient pas », souligne-t-il.

De son côté, l’auteur et professeur de l’Université de Regina James Daschuk, spécialiste de l'histoire et de la santé des peuples autochtones, est surpris que le Frontier Centre for Public Policy ait publié du contenu « faux » et qui « mine sa crédibilité ».

Les producteurs de ce segment ont sciemment tourné le dos aux faits. James Daschuk, auteur et professeur de l'Université de Regina

Il déplore par ailleurs que le groupe de recherche fasse allusion à des études scientifiques.

La consultante en communication et blogueuse Tammy Robert, qui a entendu la publicité dans un café d’une petite ville, s’inquiète des effets du message dans les communautés rurales de la Saskatchewan qui, selon elle, font souvent face à des problèmes de racisme.

Nous l'avons vu à maintes reprises, et surtout avec le procès de Gerald Stanley, qui a créé encore plus de tensions raciales en Saskatchewan. Tammy Robert, consultante en communication et blogueuse

« Pas qui je suis »

L'annonceur Roger Currie a déclaré qu’il regrettait sa contribution à la publicité.

Ce n'est pas qui je suis. Je m'excuse pour les blessures que ma participation ait pu causer. Roger Currie, annonceur

Il a affirmé avoir mis fin à sa collaboration avec le groupe de réflexion, d’une « relation d'affaires » qui dure depuis plusieurs années.

Dans une déclaration, le Frontier Centre for Public Policy affirme que Roger Currie n’a pas participé à l’aspect éditorial du message.

Le groupe de recherche n'a toutefois pas répondu aux questions soulevées en réaction à l'annonce publicitaire.

Celle-ci était publiée sur son compte Soundcloud, mais a été retirée lundi.