Avec les informations de Piel Côté

Je ne peux pas croire que nous sommes à Amos et que nous sommes en train de discuter des milieux humides , s'exclame François Legault, dans le cadre d'une rencontre avec les militants d'Amos.

Le chef de la CAQ n'est pas contre un changement de réglementation.

Il faut que la réglementation ait plus de « gros bon sens », la rendre décentralisée et il faut que les maires aient plus un mot à dire que les fonctionnaires de Québec , déclare-t-il.

M. Legault croit aussi que son engagement de déménager 5000 postes de la fonction publique dans les régions facilitera la prise de décision locale.

Pour nous, c'est un enjeu majeur, vraiment. Isabelle D'Amours, directrice générale de La Sarre

La directrice générale de La Sarre, Isabelle D'Amours, n'en démord pas. La réglementation pour développer en milieux humides est trop sévère.

Selon ses estimations, Mme D'Amours explique que La Sarre devrait débourser au moins 750 000 $ si elle voulait développer quatre terrains dans le parc industriel lasarrois. Une somme impossible à payer pour une localité dont le budget est de 12 millions et demi de dollars.

On nous demande désormais de caractériser les couleuvres vertes, les hiboux des marais, mais c'est un parc industriel depuis 20 ans, on ne change rien et l'an passé on a construit une entreprise et ça va super bien. Les nouveaux critères sont farfelus , lance-t-elle.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé, affirme qu'il ne s'oppose pas aux causes environnementales.

On n'est pas contre les espèces menacées et ces choses-là, au contraire, mais il ne faut pas que le développement économique soit le souffre-douleur des milieux humides , mentionne-t-il, ajoutant que plus de 50 % du territoire de l'Abitibi-Ouest est constitué de milieux humides.

Redevances sur l'eau

Par ailleurs, lorsque questionné sur le niveau des redevances sur l'eau, le chef de la CAQ, François Legault, a répondu qu'on ne doit pas augmenter le montant perçu aux entreprises qui puisent l'eau pour la revendre.

Rappelons que Radio-Canada a appris cet été que neuf entreprises québécoises ont puisé plus de deux milliards de litres d'eau potable au Québec en 2017, mais que les redevances n'ont pas dépassé le cap des 150 000 $.

M. Legault rappelle toutefois que les entreprises n'ont pas le droit de puiser en dessous du niveau normal de la nappe phréatique.