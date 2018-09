Les Ontariens peuvent s'attendre à l'avenir à des phénomènes climatiques plus tumultueux, des températures plus chaudes, des tempêtes plus violentes, des inondations plus dévastatrices, des canicules plus fréquentes et des dangers pour la santé plus nombreux, et le gouvernement provincial ne fait rien pour s'attaquer au problème, affirme la commissaire à l'Environnement de l'Ontario, Dianne Saxe.